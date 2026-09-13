Умер иконописец и народный художник России Молодкин

Народный художник России и мастер мстёрской лаковой миниатюры Владимир Молодкин скончался на 82-м году жизни. О смерти художника сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«С глубокой скорбью узнал о кончине на 82-м году жизни нашего большого мастера, народного художника России. Владимир Николаевич — истинный патриот Владимирской земли, чьё имя неразрывно связано со всемирно известной Мстёрой, её почётного гражданина», — написал глава региона.

Молодкин родился в 1945 году во Владимирской области. В 1965 году он окончил Мстёрскую художественную профтехшколу имени Ф. А. Модорова, а впоследствии работал на фабрике «Пролетарское искусство» и преподавал композицию и мстёрскую роспись.

Мастер создавал лаковые миниатюры, занимался иконописью и воспитывал новое поколение художников. Среди его известных произведений — панно «Марфа Посадница», серия «Славяне» и икона «Рождество Господа». Молодкин специализировался на древнерусской живописи, был миниатюристом, иконописцем и педагогом. Его работы находятся в российских музейных собраниях.

Звание народного художника России Молодкин получил в 2023 году. Ранее ему было присвоено звание заслуженного художника РФ. Прощание с Владимиром Молодкиным состоится в понедельник, 14 сентября, во Мстёре.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Геннадий Спириденков умер на 71-м году жизни. Актёру стало плохо 11 сентября во время спектакля в петербургском театре «Комедианты», после чего его доставили в больницу.