Не стало заслуженного артиста России Спириденкова — он умер прямо на сцене

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался на 71-м году жизни. О смерти актёра сообщил портал «Кино-театр.ру».

По информации, опубликованной одним из пользователей на странице артиста, Спириденкову стало плохо прямо во время спектакля в петербургском театре «Комедианты». Это сообщение пока является свидетельством пользователя портала.

«Геннадий Валентинович Спириденков умер... Упал вчера на сцене прямо во время спектакля в театре «Комедианты»... «Скорая помощь» увезла в больницу, но... Он был замечательным артистом и прекрасным человеком... Светлая и Вечная Память», — написал пользователь.

Геннадий Спириденков родился 10 апреля 1956 года. В 1981 году он окончил ЛГИТМиК, а в 1980-х служил в Ленинградском театре юного зрителя.

С 1993 года артист выступал в Петербургском театре миниатюр. За годы работы он также снялся более чем в 50 кино- и телепроектах. Зрители могли знать Спириденкова по сериалам «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны».

Ранее пришла весть о смерти заслуженного артиста России Сергея Бельского. Ему было 67 лет. Актёр играл в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого.