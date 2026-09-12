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Опубликовано 12 сентября, 09:15

Участник Олимпийских игр Николай Ноев умер в возрасте 38 лет

Обложка © Федерация спортивной борьбы Якутии

Обложка © Федерация спортивной борьбы Якутии

Участник Олимпийских игр 2012 года борец Николай Ноев умер на 39-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы Якутии. Причиной смерти спортсмена стала болезнь.

«Николай скоропостижно скончался из-за болезни», — сообщили в федерации.

Ноев родился в Якутии, однако на Олимпиаде в Лондоне представлял Таджикистан. На Играх 2012 года он выступил в соревнованиях по борьбе и завершил выступление на стадии 1/8 финала. За карьеру спортсмен также становился призёром турнира имени Ивана Ярыгина, участвовал в чемпионатах мира и Азии.

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Андрей Бражников
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