Участник Олимпийских игр Николай Ноев умер в возрасте 38 лет
Обложка © Федерация спортивной борьбы Якутии
Участник Олимпийских игр 2012 года борец Николай Ноев умер на 39-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы Якутии. Причиной смерти спортсмена стала болезнь.
«Николай скоропостижно скончался из-за болезни», — сообщили в федерации.
Ноев родился в Якутии, однако на Олимпиаде в Лондоне представлял Таджикистан. На Играх 2012 года он выступил в соревнованиях по борьбе и завершил выступление на стадии 1/8 финала. За карьеру спортсмен также становился призёром турнира имени Ивана Ярыгина, участвовал в чемпионатах мира и Азии.
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