Участник Олимпийских игр Николай Ноев умер в возрасте 38 лет

Участник Олимпийских игр 2012 года борец Николай Ноев умер на 39-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы Якутии. Причиной смерти спортсмена стала болезнь.

Ноев родился в Якутии, однако на Олимпиаде в Лондоне представлял Таджикистан. На Играх 2012 года он выступил в соревнованиях по борьбе и завершил выступление на стадии 1/8 финала. За карьеру спортсмен также становился призёром турнира имени Ивана Ярыгина, участвовал в чемпионатах мира и Азии.