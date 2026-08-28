Аргентинский футболист Кестлер посвятил гол умершему коту Тату с одним глазом

Нападающий аргентинского «Арсенала Саранди» Иво Кестлер посвятил забитый мяч умершему коту Тату, который много лет жил на базе команды и стал любимцем футболистов. После гола спортсмен подбежал к камере и закрыл рукой правый глаз — именно его не было у питомца, рассказывает Infobae.

Тату, которого Кестлер ласково называл Тито или «Одноглазиком», умер примерно за неделю до матча с «Итусаинго». Футболист тяжело переживал потерю и тогда же пообещал своей девушке: если забьёт, обязательно отметит гол жестом в память о коте.

Шанс исполнить обещание появился на 14-й минуте. После подачи Матиаса Сосы Кестлер головой отправил мяч в ворота и открыл счёт. Это был его первый гол примерно за три месяца. «Арсенал Саранди» в итоге победил со счётом 2:0.

Особенно близко футболист общался с Тату в последние дни его жизни. Накануне смерти питомца Кестлер принёс его в раздевалку, где кот провёл с ним почти всё утро.

На этом история не закончилась. После смерти Тату Кестлер забрал домой вторую кошку, жившую на клубной базе, — Мишу. Футболист решил, что после потери постоянного компаньона ей будет тяжело оставаться там одной. Теперь кошка живёт у него дома и получила новое имя — Тита.

Животные и раньше становились героями матчей с участием «Арсенала Саранди». Один необычный эпизод случился уже в матче чемпионата Аргентины: выбежавшая на газон собака оказалась прямо на пути летевшего в пустые ворота мяча и фактически стала дополнительным голкипером. А настоящей интернет-звездой однажды стал кот-болельщик, который пытался вместе с хозяином кричать «Гол!».