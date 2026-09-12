Заслуженный артист России Сергей Бельский умер в 67 лет

Заслуженный артист России Сергей Бельский умер в возрасте 67 лет. О смерти актёра сообщили в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л. Н. Толстого.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что ушел из жизни Заслуженный артист России, актер Липецкого академического театра драмы им. Л. Н. Толстого Сергей Аркадьевич Бельский. Никогда еще открытие сезона не было для нас таким трагичным», — говорится в сообщении театра.

В учреждении назвали смерть Бельского огромной и невосполнимой потерей для труппы и всего театра. Коллеги вспоминают артиста как доброго и заботливого человека, верного друга и наставника для молодых актёров.

Сергей Бельский родился в 1959 году. Он окончил Алма-Атинский государственный театрально-художественный институт, после чего служил в Государственном русском театре для детей и юношества в Алма-Ате. В 1994 году актёр вместе с группой единомышленников переехал в Елец по программе «Возрождение малых городов России». Там артисты основали Елецкий драматический театр «Бенефис».

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