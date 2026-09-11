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Опубликовано 11 сентября, 15:45

Умер отец «Адского шефа» Константина Ивлева

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Отец известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Виталий Сергеевич скончался в возрасте 82 лет. Информацию о семейной трагедии подтвердил сам ведущий.

«Да, у меня отец скончался», — сообщил Ивлев РИА Новости.

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Причину смерти телеведущий раскрывать не стал, отметив, что это личная история семьи. Ранее о кончине Виталия Сергеевича рассказала бывшая жена шеф-повара Мария Ивлева. Она опубликовала фотографию свёкра вместе с его внуком Матвеем и попрощалась с ним в соцсетях.

Виталий Ивлев служил в КГБ. Константин рассказывал, что именно отец привил ему любовь к московскому «Динамо». В молодости будущий знаменитый шеф также рассматривал возможность продолжить семейную традицию, однако в итоге связал жизнь с кулинарией.

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Ивлев стал одним из самых узнаваемых российских шеф-поваров и телеведущих. Он известен по проектам «На ножах», «Адская кухня» и «Адский шеф».

Ранее Life.ru рассказывал о возвращении шоу «Адский шеф» после двухлетнего перерыва. Четвёртый сезон проекта вновь ведёт Константин Ивлев.

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Марина Фещенко
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