Умер отец «Адского шефа» Константина Ивлева

Отец известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Виталий Сергеевич скончался в возрасте 82 лет. Информацию о семейной трагедии подтвердил сам ведущий.

«Да, у меня отец скончался», — сообщил Ивлев РИА Новости.

Причину смерти телеведущий раскрывать не стал, отметив, что это личная история семьи. Ранее о кончине Виталия Сергеевича рассказала бывшая жена шеф-повара Мария Ивлева. Она опубликовала фотографию свёкра вместе с его внуком Матвеем и попрощалась с ним в соцсетях.

Виталий Ивлев служил в КГБ. Константин рассказывал, что именно отец привил ему любовь к московскому «Динамо». В молодости будущий знаменитый шеф также рассматривал возможность продолжить семейную традицию, однако в итоге связал жизнь с кулинарией.

Ивлев стал одним из самых узнаваемых российских шеф-поваров и телеведущих. Он известен по проектам «На ножах», «Адская кухня» и «Адский шеф».

Ранее Life.ru рассказывал о возвращении шоу «Адский шеф» после двухлетнего перерыва. Четвёртый сезон проекта вновь ведёт Константин Ивлев.