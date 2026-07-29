Шеф Ивлев воссоединился с женой. Психолог объяснил, есть ли шанс у других пар спасти брак

Вернуть отношения после развода и новых романов возможно, но такие случаи остаются редкостью. Клинический психолог Владислав Чубаров прокомментировал воссоединение шеф-повара Константина Ивлева и его супруги Валерии после сложного периода в браке и объяснил Life.ru, какие проблемы мешают супругам начать всё заново.

Конечно, реально спасти брак, если в перерыве после развода оба супруга побывали в других отношениях, если намерение есть с обеих сторон. Особенно если они работают с психологами, проходят семейную психотерапию. При желании обеих сторон можно научиться заново договариваться, выстраивать здоровую коммуникацию без претензий и заявлений. Такие примеры на практике были. Владислав Чубаров Клинический психолог

Однако психолог подчеркнул, что подобные истории встречаются крайне редко. За почти 20 лет работы он сталкивался лишь с несколькими подобными ситуациями. При этом специалист уточнил, что речь идёт только о его личном опыте, а не о масштабной статистике.

Чубаров объяснил, что развод часто становится сильной эмоциональной травмой. За годы совместной жизни люди формируют привязанность, учатся доверять друг другу, а после разрыва эта связь может разрушиться через конфликты, обиды и взаимные претензии.

Даже если бывшие супруги продолжают общаться ради детей и стараются сохранить нормальные отношения, вернуть прежний уровень доверия бывает сложно. После периода агрессии и разочарования партнёрам приходится заново учиться принимать друг друга, что требует большой внутренней работы.

По словам психолога, одна из главных проблем заключается в том, что во время попытки примирения люди часто вспоминают только хорошие моменты прошлого. При этом причины расставания могут оставаться нерешёнными и со временем снова привести к конфликтам.

Если супруги не смогли изменить модель общения и перейти на новый уровень отношений, старые претензии, обиды и раздражение могут вернуться. В таком случае повторный разрыв становится вполне вероятным.

Чтобы сохранить восстановленный брак, партнёрам важно не использовать прошлые отношения друг друга как повод для обвинений. Чубаров советует воспринимать примирение как единственный шанс начать всё заново, относиться друг к другу бережнее и говорить не через претензии, а через собственные чувства и потребности.

Психолог также рекомендует обращаться за помощью к специалистам. Совместная работа с семейным психологом, по его словам, может помочь избежать нового витка конфликтов и научиться снова общаться спокойно и уважительно.

Напомним, что о расставании шеф-повара и его молодой жены стало известно 5 октября 2025 года. Супруга была младше избранника на 19 лет. Для Валерии этот брак стал первым, у Ивлева же это уже второй развод — от предыдущих отношений у него есть двое взрослых детей. При этом пара венчалась.