Капитан «Спартака» Роман Зобнин развёлся с женой после 14 лет брака

Капитан «Спартака» Роман Зобнин развёлся с женой после 14 лет совместной жизни. Об этом пишет «Mash на спорте».

Пара подала заявление о расторжении брака 20 мая. Суд предоставил супругам время на примирение, однако в итоге 30 июня удовлетворил их просьбу о разводе.

У Романа и Марины Зобниных есть двое детей — 10-летний сын Роберт и 7-летняя дочь Регина.