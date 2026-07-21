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21 июля, 11:49

Капитан «Спартака» Роман Зобнин развёлся с женой после 14 лет брака

Обложка © РИА Новости/ Александр Вильф

Обложка © РИА Новости/ Александр Вильф

Капитан «Спартака» Роман Зобнин развёлся с женой после 14 лет совместной жизни. Об этом пишет «Mash на спорте».

Пара подала заявление о расторжении брака 20 мая. Суд предоставил супругам время на примирение, однако в итоге 30 июня удовлетворил их просьбу о разводе.

У Романа и Марины Зобниных есть двое детей — 10-летний сын Роберт и 7-летняя дочь Регина.

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А ранее легенда хоккея Павел Буре официально расстался с супругой после 17 лет брака. После развода начался процесс раздела совместно нажитого имущества. Спорная собственность пары оценивается примерно в 501 миллион рублей.

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Александра Вишнякова
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