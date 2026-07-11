Развод на полмиллиарда: На недвижимость Павла Буре наложили арест из-за раздела имущества

После развода Павла Буре и его супруги Алины Хасановой начался процесс раздела совместно нажитого имущества. По данным SHOT, спорная собственность пары оценивается примерно в 501 миллион рублей.

Судебные разбирательства вокруг имущества бывших супругов продолжаются после завершения бракоразводного процесса. Недавно арест наложили на помещение в бизнес-центре «Парк легенда», которое принадлежало паре. Речь идёт о недвижимости площадью 664 квадратных метра, приобретённой Буре и Хасановой в 2022 году. Рыночная стоимость объекта оценивается примерно в 320 миллионов рублей.

Помимо недвижимости, в список совместно нажитого имущества вошёл автомобильный парк общей стоимостью около 80 миллионов рублей. В него входят Mercedes-AMG S 63 E Performance 2023 года, Mercedes-AMG S 63 4matic 2017 года, Rolls-Royce Ghost 2010 года и Rolls-Royce Cullinan 2021 года. При этом квартира хоккеиста в Хамовниках на Фрунзенской набережной в раздел имущества не включена. Жильё площадью 261 квадратный метр и машино-место на 30 квадратов Буре приобрёл ещё в 2004 году. Их общая стоимость оценивается примерно в 392 миллиона рублей.

На Алину Хасанову оформлен Rolls-Royce 2025 года выпуска стоимостью около 60 миллионов рублей. Также у неё есть подвальное помещение площадью 50 квадратных метров на улице Вавилова и два машино-места на Ленинском проспекте общей стоимостью около 21 миллиона рублей.

Павел Буре и Алина Хасанова поженились в октябре 2009 года. В браке у пары родились две дочери и сын. О разводе стало известно после заявления Алины, которая сообщила в соцсетях, что на решение о расставании, среди прочего, повлияли отношения со свекровью. Хасанова также утверждала, что бывший супруг долгое время не оказывает финансовой поддержки общим детям, и заявила, что самостоятельно занимается их обеспечением.

Ранее сообщалось, что после расторжения брака одного из супругов нельзя заставить отказаться от общей фамилии. Человек самостоятельно выбирает, оставить ли фамилию, полученную во время брака, или вернуться к добрачной. Такое решение не может быть изменено через суд или органы ЗАГС без добровольного согласия.