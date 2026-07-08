62-летняя Азиза подала на развод с супругом-итальянцем после четырёх лет разлуки

62-летняя певица Азиза подала на развод с мужем Александро Лортэ — итальянцем, который живёт в Европе. Она подала документы в тот же ЗАГС, где они расписывались пять лет назад. В программе «Малахов» она рассказала, что решение приняла сама, хотя сёстры её отговаривали. Они были женаты с августа 2021 года, но не жили вместе с лета 2022-го.

«Режу своё прошлое без сожаления», — сказала она.

По словам исполнительницы, они не виделись с 2022 года — муж уехал в Италию, и общение было только по телефону. Азиза призналась, что отвыкла от него и теперь воспринимает развод не как трагедию, а как облегчение.

Ранее стало известно, что Оксана Фандера и Филипп Янковский уже несколько лет живут раздельно. Они не стали обсуждать это публично — расставание прошло тихо и без скандалов. За все годы брака актёры почти не говорили о личной жизни, не делали из отношений шоу и берегли репутацию семьи, для которой главное — близкие люди.