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23 июня, 14:57

«Выбираю себя»: Дочь экс-президента Узбекистана развелась после 27 лет брака

Дочь экс-президента Узбекистана Лола Тилляева объявила о разводе

Обложка © Getty Images / Christopher Polk

Обложка © Getty Images / Christopher Polk

Младшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова официально объявила о разводе с бизнесменом Тимуром Тилляевым. Лола Каримова-Тилляева лично рассказала об этом в своём блоге, опубликовав селфи из лифта с букетом цветов.

Дочь экс-президента Узбекистана Лола Тилляева объявила о разводе с мужем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lola_tillyaeva

Дочь экс-президента Узбекистана Лола Тилляева объявила о разводе с мужем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lola_tillyaeva

«Покупаю себе цветы. Выбираю себя. Я официально разведена. И я счастлива. Теперь двигаюсь навстречу росту, свободе и жизни, которая действительно принадлежит мне», — отметила Лола.

Бывшие супруги прожили вместе более 27 лет и воспитали троих детей. У пары есть две дочери, Мариам и Сафия, а также сын Умар. Лола широко известна как основатель двух крупных благотворительных фондов в Узбекистане, занимающихся помощью сиротам и детям с инвалидностью, а также как владелица люксового парфюмерного бренда. Её бывший муж Тимур в свою очередь владеет крупнейшим оптовым рынком «Абу Саксий» под Ташкентом. Последние годы семья проводила в основном за пределами Узбекистана, сама Лола чаще всего живёт в Соединённых Штатах.

Старшей дочери Мариам сейчас 27 лет. Несколько лет назад она привлекала внимание прессы браком с российским блогером Амираном Сардаровым, который продлился три года.

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Ранее Мариям Тилляева обвинила юмориста Тимура Батрутдинова в неподобающем поведении. По её словам, во время совместных съёмок артист оказывал ей нежеланные знаки внимания и позволял себе насмешки. Тилляева пояснила, что отвергла Батрутдинова, поскольку он вёл себя как непорядочный человек. Она упомянула эпизод, когда комик поцеловал ей руку в автомобиле, а также другие моменты в кулуарах, когда он подходил и пародировал её.

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Юлия Сафиулина
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