Легенда хоккея Павел Буре официально развёлся с супругой после 17 лет брака

Семейная жизнь Павла Буре и его супруги Алины подошла к концу. О завершении бракоразводного процесса общественность узнала из сообщения самой уже экс-жены хоккеиста в соцсетях.

Отвечая на вопросы поклонников, она подтвердила: «Сегодня нас официально развели». Алина также уточнила, что их трое общих детей – сын и две дочери – будут проживать с ней.

«Папа вправе проводить время со своими детьми, я не ставила никаких ограничений! Главное что бы все было по обоюдному согласию», — написала бывшая жена спортсмена.

Бывшая жена хоккеиста сообщила, что теперь сама занимается семейными финансами и несёт основную часть расходов на детей. Алина также планирует позже подробно рассказать о вопросе алиментов и высказала мнение, что их расставание можно было предотвратить.

Следует отметить, что хоккеист познакомился с Алиной, которая в то время была студенткой, в начале 2000-х годов во время отдыха в Турции. Официально пара зарегистрировала свой брак в 2009 году. До вступления в брак с Хасановой, спортсмен имел отношения с рядом известных личностей, среди которых была Ирина Салтыкова. Кроме того, циркулировали слухи о его возможной связи с Анной Курниковой.