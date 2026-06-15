Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 14:41

Легенда хоккея Павел Буре официально развёлся с супругой после 17 лет брака

Павел Буре с бывшей женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alinabure

Павел Буре с бывшей женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alinabure

Семейная жизнь Павла Буре и его супруги Алины подошла к концу. О завершении бракоразводного процесса общественность узнала из сообщения самой уже экс-жены хоккеиста в соцсетях.

Отвечая на вопросы поклонников, она подтвердила: «Сегодня нас официально развели». Алина также уточнила, что их трое общих детей – сын и две дочери – будут проживать с ней.

«Папа вправе проводить время со своими детьми, я не ставила никаких ограничений! Главное что бы все было по обоюдному согласию», — написала бывшая жена спортсмена.

Бывшая жена хоккеиста сообщила, что теперь сама занимается семейными финансами и несёт основную часть расходов на детей. Алина также планирует позже подробно рассказать о вопросе алиментов и высказала мнение, что их расставание можно было предотвратить.

Дочь Александра Михайлова впервые появилась на публике после развода
Дочь Александра Михайлова впервые появилась на публике после развода

Следует отметить, что хоккеист познакомился с Алиной, которая в то время была студенткой, в начале 2000-х годов во время отдыха в Турции. Официально пара зарегистрировала свой брак в 2009 году. До вступления в брак с Хасановой, спортсмен имел отношения с рядом известных личностей, среди которых была Ирина Салтыкова. Кроме того, циркулировали слухи о его возможной связи с Анной Курниковой.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Хоккей
  • Павел Буре
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar