Умер оператор «Ленфильма» Борис Тимковский, снявший более 20 картин

Кинооператор и режиссёр Борис Тимковский умер на 91-м году жизни. Заслуженный работник культуры России скончался 3 сентября, сообщил Союз кинематографистов РФ.

«3 сентября в возрасте девяноста лет ушёл из жизни советский и российский кинооператор и режиссёр, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Союза кинематографистов Борис Викторович Тимковский», — говорится в сообщении.

Большую часть профессиональной жизни Тимковский связал с «Ленфильмом». После окончания операторского факультета ВГИКа он пришёл на киностудию в 1958 году и проработал там оператором-постановщиком до 1995 года. На съёмках специалист работал не только в СССР и России, но и в Швеции, Нидерландах, Австрии и Франции.

В качестве оператора Тимковский участвовал в создании более 20 фильмов. В его фильмографию вошли «Личная жизнь Кузяева Валентина» Игоря Масленникова, «Ход белой королевы» Виктора Садовского и «Правда лейтенанта Климова» Олега Дашкевича. За операторскую работу в последней картине в 1983 году он получил Серебряную медаль имени А. П. Довженко.

Позднее Тимковский занялся режиссурой. Он поставил более десяти фильмов, среди которых «Берлинская мозаика», «24 часа в Петербурге», «Лики Стокгольма» и «Новый Париж». Параллельно он передавал профессиональный опыт студентам Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. До 2016 года Тимковский работал доцентом кафедры операторского искусства этого вуза и руководил курсом будущих кинооператоров.

Ранее сообщалось, что заслуженный артист России Геннадий Спириденков умер на 71-м году жизни. Актёру стало плохо 11 сентября во время спектакля в петербургском театре «Комедианты», после чего его доставили в больницу. Спириденков окончил ЛГИТМиК в 1981 году и в разные годы работал в Ленинградском театре юного зрителя и Петербургском театре миниатюр. За свою карьеру он сыграл более чем в 50 фильмах и сериалах, включая «Тайны следствия», «Невский», «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Ментовские войны».