Умер оскароносный продюсер «Последнего императора» Джереми Томас

Британский кинопродюсер и лауреат премии «Оскар» Джереми Томас умер в возрасте 77 лет. О его смерти сообщил журнал A Rabbit’s Foot, который возглавляет давний друг кинематографиста Чарльз Финч. Томас скончался в своём доме в Оксфордшире в окружении близких. Причина смерти не уточняется.

За полвека работы в кино он спродюсировал более 80 картин. В их числе «Автокатастрофа» и «Опасный метод» Дэвида Кроненберга, «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» Нагисы Осимы и «Маленький Будда» Бернардо Бертолуччи.

Главным успехом Томаса стал «Последний император» Бертолуччи. В 1988 году продюсер получил за эту картину «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Лента завоевала в общей сложности девять наград Американской киноакадемии.

Томас родился 26 июля 1949 года в Лондоне в семье кинематографистов. Он начинал карьеру в монтажной студии, а позднее основал независимую кинокомпанию Recorded Picture Company и международную компанию HanWay Films. Последней продюсерской работой Томаса стал фильм Такаси Миике «Bad Lieutenant: Tokyo», премьеру которого планируют провести уже после смерти кинематографиста на Международном кинофестивале в Торонто.

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