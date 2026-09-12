Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 17:06

Умер оскароносный продюсер «Последнего императора» Джереми Томас

Обложка © Wikipedia / Ryan Coleman

Обложка © Wikipedia / Ryan Coleman

Британский кинопродюсер и лауреат премии «Оскар» Джереми Томас умер в возрасте 77 лет. О его смерти сообщил журнал A Rabbit’s Foot, который возглавляет давний друг кинематографиста Чарльз Финч. Томас скончался в своём доме в Оксфордшире в окружении близких. Причина смерти не уточняется.

За полвека работы в кино он спродюсировал более 80 картин. В их числе «Автокатастрофа» и «Опасный метод» Дэвида Кроненберга, «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс» Нагисы Осимы и «Маленький Будда» Бернардо Бертолуччи.

Главным успехом Томаса стал «Последний император» Бертолуччи. В 1988 году продюсер получил за эту картину «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Лента завоевала в общей сложности девять наград Американской киноакадемии.

Томас родился 26 июля 1949 года в Лондоне в семье кинематографистов. Он начинал карьеру в монтажной студии, а позднее основал независимую кинокомпанию Recorded Picture Company и международную компанию HanWay Films. Последней продюсерской работой Томаса стал фильм Такаси Миике «Bad Lieutenant: Tokyo», премьеру которого планируют провести уже после смерти кинематографиста на Международном кинофестивале в Торонто.

Заслуженный артист России Сергей Бельский умер в 67 лет
Заслуженный артист России Сергей Бельский умер в 67 лет

Ранее Life.ru писал, что заслуженный артист России Геннадий Спириденков скончался на 71-м году жизни. По информации, опубликованной одним из пользователей на странице артиста, Спириденкову стало плохо прямо во время спектакля в петербургском театре «Комедианты».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Утраты
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar