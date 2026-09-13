Семья назвала предварительную причину смерти Геннадия Спириденкова

Заслуженный артист России Геннадий Спириденков мог умереть из-за тромбоэмболии. Актёру стало плохо во время спектакля в петербургском театре «Комедианты», после чего он скончался в больнице. О предварительной причине смерти ТАСС рассказали в семье артиста.

Спириденков потерял сознание прямо на сцене 11 сентября. По словам его близких, у артиста началось кровотечение, из-за которого резко снизился уровень гемоглобина. Позднее тромб попал в лёгочную артерию.

«Так как произошло кровотечение, у него очень упал гемоглобин. Оторвался тромб и попал в лёгочную артерию, и в 05:30, не приходя в сознание, Геннадий Спириденков скончался», — рассказали в семье.

Родные артиста предварительно связывают его смерть с тромбоэмболией. Окончательную причину в сообщении агентства не уточнили.

Ранее сообщалось, что театр «Комедианты» объявил о смерти Геннадия Спириденкова на 71-м году жизни. Актёр родился в 1956 году и в 1981 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. За карьеру он исполнил роли более чем в 50 фильмах и сериалах. Зрителям Спириденков был известен по проектам «Тайны следствия», «Первый отдел» и «Улицы разбитых фонарей».