Звезда «Следа» Анна Шерлинг умерла из-за продолжительной болезни

Российская актриса театра и кино Анна Шерлинг, известная зрителям в том числе по сериалу «След», умерла в возрасте 46 лет. О её смерти сообщили представители окружения артистки.

«Позавчера Анны не стало», — рассказала собеседница ТАСС. Таким образом, артистка скончалась 16 сентября. По её словам, причиной стала продолжительная болезнь.

Анна Шерлинг была дочерью заслуженной артистки России Тамары Акуловой и заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Шерлинга. Актриса окончила ГИТИС, где училась в мастерской Виктора Ракова. Также получила образование в Школе «Останкино» по специальности «Телеведущая».

Зрителям Шерлинг знакома по фильмам и сериалам «След», в котором она сыграла Лиду, «Невеста», «Андреевский флаг», «За первого встречного», «О тебе...» и другим проектам.

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