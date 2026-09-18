Звезда «Следа» Анна Шерлинг умерла из-за продолжительной болезни
Не стало актрисы из сериала «След» Анны Шерлинг, ей было 46 лет
Анна Шерлинг. Кадр из фильма «"Счастливый маршрут», режиссёр Виктория Держицкая, сценаристы Екатерина Шагалова, Марина Шихалеева, Кирилл Олюшкин
Российская актриса театра и кино Анна Шерлинг, известная зрителям в том числе по сериалу «След», умерла в возрасте 46 лет. О её смерти сообщили представители окружения артистки.
«Позавчера Анны не стало», — рассказала собеседница ТАСС. Таким образом, артистка скончалась 16 сентября. По её словам, причиной стала продолжительная болезнь.
Анна Шерлинг была дочерью заслуженной артистки России Тамары Акуловой и заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Шерлинга. Актриса окончила ГИТИС, где училась в мастерской Виктора Ракова. Также получила образование в Школе «Останкино» по специальности «Телеведущая».
Зрителям Шерлинг знакома по фильмам и сериалам «След», в котором она сыграла Лиду, «Невеста», «Андреевский флаг», «За первого встречного», «О тебе...» и другим проектам.
Ранее Life.ru сообщал о смерти 31-летнего актёра Павла Меленчука, снимавшегося в первых «Ёлках». О кончине артиста рассказал его отец.
Больше новостей об ушедших деятелях культуры — в разделе «Утраты» на Life.ru.