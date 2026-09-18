В Петербурге простились с основателем «Поющих гитар» Евгением Броневицким

В Санкт-Петербурге простились с одним из основателей ВИА «Поющие гитары» Евгением Броневицким. На церемонию пришли около 50 человек: его родные, близкие и поклонники.

Евгений Броневицкий родился в Ленинграде в 1945 году. В 1966-м он вошёл в создававшийся тогда ансамбль «Поющие гитары», где выступал как бас-гитарист и вокалист. После распада классического состава коллектива музыкант около десяти лет играл в ансамбле «Дружба», которым руководил его старший брат Александр Броневицкий. Позднее Евгений работал в коллективе Эдиты Пьехи, а после воссоединения «Поющих гитар» в 1997 году вернулся в ансамбль.