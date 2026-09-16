«Нет слов, только пустота»: Стас Пьеха простился с Евгением Броневицким

С музыкантом Евгением Броневицким простился Стас Пьеха, которому основатель ансамбля «Поющие гитары» приходился двоюродным дедушкой. Певец опубликовал в личном блоге архивное видео с родственником.

«Сегодня не стало Женечки. Нет ни слов, ни эмоций… Просто какое‑то замирание и пустота. Прощай, дорогой наш. Нам будет тебя очень сильно не хватать», — написал Пьеха.

Как сообщалось, музыкант Евгений Броневицкий, стоявший у истоков вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», скончался на 82-м году жизни. В коллективе он выступал как бас-гитарист и вокалист, а также входил в число его основателей.