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Регион
Опубликовано 16 сентября, 09:19

«Нет слов, только пустота»: Стас Пьеха простился с Евгением Броневицким

Пьеха признался, что чувствует «пустоту и замирание» после смерти Броневицкого

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wolfieha

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wolfieha

С музыкантом Евгением Броневицким простился Стас Пьеха, которому основатель ансамбля «Поющие гитары» приходился двоюродным дедушкой. Певец опубликовал в личном блоге архивное видео с родственником.

«Сегодня не стало Женечки. Нет ни слов, ни эмоций… Просто какое‑то замирание и пустота. Прощай, дорогой наш. Нам будет тебя очень сильно не хватать», — написал Пьеха.

Критик Соседов рассказал о несбывшихся планах покойного Евгения Броневицкого
Критик Соседов рассказал о несбывшихся планах покойного Евгения Броневицкого

Как сообщалось, музыкант Евгений Броневицкий, стоявший у истоков вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», скончался на 82-м году жизни. В коллективе он выступал как бас-гитарист и вокалист, а также входил в число его основателей.

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Татьяна Миссуми
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