Скончался один из основателей ВИА «Поющие гитары» Евгений Броневицкий

Музыкант Евгений Броневицкий, стоявший у истоков вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары», скончался на 82-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба ВИА «Поющие гитары».

«Мы не знаем, как это сказать... И что сказать... Сегодня не стало самого главного человека в коллективе, одного из основателей ВИА «Поющие гитары» — Евгения Броневицкого... Женя, спасибо тебе за всё», — сказано в сообщении.

С «Поющими гитарами» связана наиболее известная часть творческого пути Броневицкого. В коллективе он выступал как бас-гитарист и вокалист, а также входил в число его основателей.

Причину смерти музыканта пресс-служба ансамбля не назвала. Информации о дате и месте прощания также пока нет.

Ранее сообщалось, что в возрасте 87 лет умер американский модельер и художник по костюмам Боб Маки. О его смерти объявили на официальной странице дизайнера в социальных сетях, не уточнив причину. Маки родился в Калифорнии в 1939 году. Его творческий путь отмечен девятью премиями «Эмми» и тремя номинациями на «Оскар».