Море и телевидение: Умерла легенда приморского эфира Елена Щедрина

Заслуженный работник культуры России, журналист Елена Щедрина умерла на 79-м году жизни после продолжительной болезни. До своего дня рождения она не дожила чуть больше месяца. О смерти Щедриной сообщили «Вести: Приморье».

«Не стало Елены Щедриной. Легенда телеэкрана, причём не только краевого, но и всего советского, а потом и российского», — говорится в сообщении.

Елена Щедрина посвятила краевому телевидению 45 лет. Она создавала и вела авторские передачи на разные темы, значительная часть которых была связана с морем и океаном.

Журналистка профессионально занималась подводными съёмками и создавала фильмы о морских глубинах. За свою работу она получила звание заслуженного работника культуры РФ, становилась лауреатом и дипломантом всероссийских и международных кино- и телеконкурсов.

Ранее Life.ru сообщал, что умерла первая ведущая КВН и легенда советского телевидения Светлана Жильцова. На Центральное телевидение она пришла в 1958 году, вела информационные и развлекательные программы и стала одним из самых узнаваемых голосов своей эпохи.