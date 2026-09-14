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Опубликовано 14 сентября, 10:17

В Москве умерла народная артистка России и звезда балета Лилия Сабитова

Обложка © РИА Новости / Виталий Савельев

Обложка © РИА Новости / Виталий Савельев

В Москве скончалась народная артистка России, балетмейстер и педагог Лилия Сабитова. Тело 73-летней женщины обнаружила родная племянница. Об этом сообщил РЕН-ТВ.

Лилия Сабитова умерла в возрасте 73 лет. Её обнаружили без признаков жизни в собственной квартире в Москве. К обстоятельствам произошедшего сейчас устанавливается всё необходимое. Причина смерти на данный момент не называется.

Широкую известность Сабитовой принесла многолетняя работа в балете. Она выступала как солистка, занималась постановкой хореографических номеров и руководила коллективом «Московский Государственный Театр Балета Лилии Сабитовой». За годы творческой деятельности артистка побывала на гастролях во многих странах мира. Среди них были США, Китай, Франция, Италия, Япония и Австралия.

Запомнилась Сабитова зрителям и по работе в кино. Она исполнила яркие танцевальные роли в картинах «Рецепт её молодости» и «Зимний вечер в Гаграх». Лилия Сабитова носила звание народной артистки Российской Федерации.

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