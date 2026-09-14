Американский модельер и художник по костюмам Боб Маки умер в возрасте 87 лет

На 88‑м году жизни скончался Боб Маки — американский модельер и художник по костюмам. Информация опубликована в заявлении на его странице в соцсетях.

«С тяжёлым сердцем мы сообщаем вам новость о том, что сегодня скончался мистер Боб Маки. <…> Его гениальные и экстраординарные проекты будут жить вечно, продолжая приносить красоту в этот мир», — уточняется в публикации.

Детали о причине смерти модельера не раскрываются.

Боб Маки родился в Калифорнии в 1939 году. Его творческий путь отмечен девятью премиями «Эмми» и тремя номинациями на «Оскар».

Ранее стало известно, что заслуженный работник культуры России, журналист Елена Щедрина умерла на 79-м году жизни после продолжительной болезни. До своего дня рождения она не дожила чуть больше месяца. Елена Щедрина посвятила краевому телевидению 45 лет. Она создавала и вела авторские передачи на разные темы, значительная часть которых была связана с морем и океаном.