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Опубликовано 14 сентября, 19:09

Американский модельер и художник по костюмам Боб Маки умер в возрасте 87 лет

Боб Маки. Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello

Боб Маки. Обложка © ТАСС / AP / Chris Pizzello

На 88‑м году жизни скончался Боб Маки — американский модельер и художник по костюмам. Информация опубликована в заявлении на его странице в соцсетях.

«С тяжёлым сердцем мы сообщаем вам новость о том, что сегодня скончался мистер Боб Маки. <…> Его гениальные и экстраординарные проекты будут жить вечно, продолжая приносить красоту в этот мир», — уточняется в публикации.

Детали о причине смерти модельера не раскрываются.

Боб Маки родился в Калифорнии в 1939 году. Его творческий путь отмечен девятью премиями «Эмми» и тремя номинациями на «Оскар».

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Алена Пенчугина
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