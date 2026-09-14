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Опубликовано 14 сентября, 14:47

Волочкова — о смерти Сабитовой и безденежье легенды балета: «На смену никто не приходит»

Волочкова: Сабитова умерла в безденежье, но была величиной балета

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art, © YouTube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art, © YouTube / Советские фильмы, спектакли и телепередачи

Народная артистка России Лилия Сабитова скончалась 14 сентября в возрасте 73 лет. На её смерть отреагировала заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, которая, по её собственному признанию, не была лично знакома с балериной.

Волочкова — о смерти Сабитовой. Видео © Пятый канал

Несмотря на это, Волочкова назвала Сабитову величиной балетного искусства и подчеркнула, что утрата такого человека — потеря для каждого. По её словам, Лилия Рашитовна посвятила всю жизнь служению балету и прославляла Россию.

Волочкова в беседе с Пятым каналом также отметила обстоятельства ухода Сабитовой. Она заявила, что в конце жизни народная артистка оказалась в безденежье.

«Она ушла из жизни не то чтобы в нищете, но, давайте скажем так, в безденежье. Хотя человек посвятил всю свою жизнь искусству», — сказала Волочкова.

Балерина выразила надежду, что государство найдёт достойное место на кладбище для Сабитовой. При этом она призналась, что хотела бы такого же отношения и к себе в будущем.

Отдельно Волочкова посетовала, что на смену уходящим легендам балета никто не приходит. Она перечислила своих педагогов и мэтров — Юрия Григоровича, Майю Плисецкую, Екатерину Максимову — и заявила, что новое поколение не способно достичь их уровня.

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Ранее стало известно, что в Москве умерла народная артистка России и звезда балета Лилия Сабитова. Тело 73-летней женщины обнаружила родная племянница. Причина смерти на данный момент не называется.

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Дарья Нарыкова
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