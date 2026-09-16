Критик Соседов рассказал о несбывшихся планах покойного Евгения Броневицкого

Покойный Евгений Броневицкий готовился выступить на большом концерте «Поющих гитар» в Санкт-Петербурге в ноябре, рассказал музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, выступление коллектива всё же состоится.

«Поющие гитары» готовили в ноябре большой концерт в Санкт-Петербурге, где он должен был участвовать. Евгений Саныч готовился. Мотор отказал в полёте… Очень и очень жаль. Концерт будет, но уже без него…», — отметил собеседник сайта MK.ru.

Напомним, Евгений Броневицкий скончался на 82-м году жизни. О смерти музыканта 14 сентября сообщила пресс-служба «Поющих гитар», не уточнив причину. В ансамбле он выступал как бас-гитарист и вокалист.