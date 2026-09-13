«Бриллианты мелковаты, суп жидкий»: Соседов разнёс Долину за сравнение с Марией Магдалиной

Сергей Соседов резко высказался о Ларисе Долиной после её сравнения себя с Марией Магдалиной. Музыкальный критик заявил Общественной Службе Новостей, что не верит в искренность артистки, которая жалуется на последствия истории с мошенниками и финансовые сложности.

По словам Соседова, Долина рассказывала о проблемах с покупкой нового жилья, однако, как считает критик, её материальное положение позволяет не переживать из-за подобных расходов.

«Послушайте, она потеряла одну квартиру, но у неё же хватило денег на приобретение нового жилья. У неё прекрасные гонорары, уж точно не Долиной плакаться и говорить, что ей на что-то там не хватает бабла. Это вообще позор в такие времена говорить о том, что у тебя бриллианты мелковаты или суп жидкий», — заявил Соседов.

Критик также указал на связи певицы с обеспеченными людьми. Он считает, что благодаря окружению Долина может рассчитывать на значительные материальные возможности.

По его словам, такие шикарные квартиры ей дарят близкие друзья, поэтому Мария Магдалина из Долиной не получится при всём её желании. Соседов указал, что у певицы шикарные гонорары, поэтому в её слова о финансовых проблемах и тяготах он не верит.

Соседов призвал певицу отказаться от публичных обращений, в которых она просит снисхождения, и перестать, по его выражению, «ломать комедию».

Ранее Life.ru рассказывал, что Лариса Долина переехала в квартиру в Москве, где раньше жил пианист и бизнесмен Игорь Райхельсон. Это элитный жилой комплекс «Премьер», который предприниматель покинул после обвинения в мошенничестве.