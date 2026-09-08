Долина въехала в квартиру беглого американского пианиста, подозреваемого в хищении 5 млрд рублей в России

Лариса Долина поселилась в московской квартире, где ранее был зарегистрирован пианист и бизнесмен Игорь Райхельсон. Предпринимателя с американским паспортом объявили в международный розыск, а в России его обвиняют в мошенничестве на 5,1 млрд рублей. Об этом стало известно SHOT.

Лариса Долина въехала в квартиру пианиста в розыске Игоря Райхельсона в Москве. Фото © Telegram / SHOT

Новая недвижимость певицы находится в элитном жилом комплексе «Премьер». По данным SHOT, ранее часть этой квартиры принадлежала Игорю Райхельсону — музыканту и предпринимателю, получившему гражданство США. Начинал бизнесмен исключительно с музыки, однако позднее переключился на торговлю цветными металлами и титаном. Райхельсон стал совладельцем компании Interlink Metals and Chemicals S.A., занимавшейся импортом и экспортом металлопродукции.

Впоследствии предпринимателя объявили в международный розыск. Российские правоохранители обвиняют его в мошенничестве на 5,1 млрд рублей, жертвой которого, по версии следствия, стала крупнейшая в стране компания — производитель титана «ВСМПО-Ависма». При этом долгое время Райхельсон сохранял регистрацию в квартире в ЖК «Премьер». Ситуация изменилась в 2025 году, когда родственник собственника жилья обратился в суд.

Истец указал, что бизнесмен фактически не проживает по этому адресу и не оплачивает содержание недвижимости. Суд принял доводы владельца и подтвердил, что собственник вправе самостоятельно решать, кто может быть зарегистрирован в его квартире. В конце 2025 года иск удовлетворили. Райхельсона выписали из жилья.

Напомним, что Долина переехала в элитный ЖК «Премьер», в котором объединили две квартиры в одну, а стоимость новой недвижимости оценивается минимум в 250 миллионов рублей. При этом собственницей жилья стала не сама артистка, а её 43-летняя дочь Ангелина Долина. Предполагается, что недвижимость решили оформить на неё после истории с квартирой певицы в Хамовниках.