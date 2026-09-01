Дал бог ума: как живёт Ангелина Долина, которой мама отписала новую квартиру за 250 млн Оглавление Лариса Долина поселилась рядом с Игорем Крутым Сколько стоит новая квартира Ларисы Долиной Как Ангелина Миончинская-Долина искала себя и нашла Где зять Ларисы Долиной? Певица Лариса Долина поумнела. Чтобы не стать жертвой пресловутой схемы, уже названной её именем, решила подстраховаться и оформить свою новую элитную квартиру за 250 млн на дочь. Life.ru выяснял, чем занимается наследница артистки, сколько зарабатывает и где живёт. У Ларисы Долиной новая квартира: почему певица записала жилплощадь на дочь Ангелину. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Артем Геодакян, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лариса Долина поселилась рядом с Игорем Крутым

По информации канала SHOT, Лариса Долина теперь живёт в премиальном комплексе «Премьер» на берегу пруда Воробьёвых гор рядом с Дворцом пионеров. Место не только красивое, но и историческое. В полукилометре — знаменитый номенклатурный посёлок на Косыгина, где в своё время селились Хрущёв и Горбачёв, а сейчас имеют недвижимость Игорь Крутой и один из российских топ-10 олигархов.

Дочь певицы Ларисы Долиной Ангелина у дома в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица продала Полине Лурье. Фото © РИА Новости / Илья Питалев

ЖК, в который въехала Долина, выглядит снаружи очень просто (кстати, как и те самые номенклатурные дома по соседству). В комментариях её новое жильё даже сравнили с общагой. Однако первое впечатление обманчиво. Видимо, старые деньги так любят. Неброское здание сделано из элитных материалов, вместо внутреннего двора огромный парк с цветниками, по периметру ведется наблюдение. Жильцы хвалят многофункциональный холл с фортепиано и охраной, трёхуровневую парковку, теннисные корты и бильярдный зал.

Напомним, в 2024 году Долина продала свою прежнюю квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, но заявила, что сделала это под давлением телефонных мошенников и все деньги потеряла. Суд первой инстанции признал сделку недействительной и вернул ей жильё, однако добросовестная покупательница Полина Лурье дошла до Верховного суда. В итоге высшая инстанция отменила скандальное решение и Лурье получила свою квартиру.

Покупательница квартиры Долиной Полина Лурье. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Сколько стоит новая квартира Ларисы Долиной

По данным SHOT, новые хоромы Ларисы Долиной ещё больше прежних и представляют собой две совмещённые в одну квартиры стоимостью от 250 миллионов рублей. Певица настаивает, что не платила за эту роскошь, а подарили друзья. Зная Долину, охотно верится. Много лет назад она бравировала дружбой с «главным гаишником страны», который ей сделал «спецдокумент»-непроверяйку.

Сделка о покупке недвижимости в ЖК «Премьер» была проведена ещё в апреле. Формальной хозяйкой стала не сама народная артистка, а её 43-летняя дочь Ангелина.

Как Ангелина Миончинская-Долина искала себя и нашла

В прессе дочь Ларисы Долиной упорно называют «Ангелина Миончинская», по фамилии её отца, первого мужа певицы, джазового клавишника Анатолия Миончинского. На самом деле она уже двадцать лет как Ангелина Долина — это видно по базам ЕГРЮЛ.

Ангелина родилась в 1983 году, росла с золотой ложкой во рту и долго не могла найти себя. В детстве она подружилась с Юлией Началовой, девяностые провела в лондонской школе, в нулевых училась на экономическом факультете в столичном МЭСИ, после выпуска кочевала по работам.

Наследница артистки трудилась помощником юриста, аналитиком в банке, организатором мероприятий — но поняла, что эти профессии ей не подходят. В итоге занялась бизнесом вместе с третьим мужем звёздной матери, джазовым бас-гитаристом Ильёй Спицыным. Он и Ангелина открыли компанию по сносу зданий и монтажу металлоконструкций. Скорее всего, родня просто присматривала за доходной инвестицией Ларисы Долиной.

В 2020-х годах Ангелина определилась с работой, став помощницей-ассистенткой матери. Также дочь выступила учредителем «Музыкальной академии Ларисы Долиной», где «обучают и продюсируют таланты». В 2025-м академия показала неплохую чистую прибыль при одном штатном сотруднике — 11,5 млн рублей.

Где зять Ларисы Долиной?

У многих светских хроникёров складывается ощущение, что Ангелина живёт с матерью. Долины и сами этого не скрывают, мол, так удобнее. Если верить архивным телефонным базам, дочь как-то жила отдельно, но это в прошлом. Последние годы обе занимали ту самую спорную жилплощадь.

Певица Лариса Долина (в центре), её внучка Александра (слева) и дочь Ангелина (справа). Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

По слухам, в молодости Ангелина Долина встречалась с актёром и хореографом Егором Дружининым. Про других ухажёров широкой публике не известно, официально замуж Ангелина не выходила, но в 2011 году родила дочь Александру. Однажды все три Долины пришли на телешоу на федеральном канале. Зрители были в шоке от поведения дочери и внучки народной артистки. Они неестественно ёрзали, странно гримасничали, и в целом, по мнению многих, вели себя не очень адекватно. В некоторых изданиях пишут, что дочь Долиной боится сцены.

Ангелина Долина скрытна в соцсетях. Более-менее активность она ещё проявляла в Facebook*, но и там последний пост был 18 февраля 2022 года.

* Facebook и Instagram принадлежат компании Meta Platforms Inc., признанной экстремистской организацией и запрещённой в России

Авторы Пётр Егоров