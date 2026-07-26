Друзья спасли ситуацию: Лариса Долина получила новую квартиру после скандала с жильём

Лариса Долина сообщила, что теперь живёт в новой квартире, которую для неё приобрели друзья. Артистка отметила, что довольна недвижимостью и ремонтом. Народная артистка рассказала об этом во время фестиваля «Звёзды Русского Радио в Завидово».

«У меня сейчас квартира, которая намного лучше. Не я её купила. Мне друзья купили», — сказала она.

Долина заявила, что не хочет вновь возвращаться к деталям произошедшего и считает эту ситуацию закрытой. По словам исполнительницы, в новом доме уже сделали ремонт, который пришёлся ей по вкусу. Она подчеркнула, что интерьер и условия проживания ей нравятся.

Ранее стало известно, что Лариса Долина отозвала заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить». Обращение в Роспатент поступило в феврале 2026 года, а в качестве заявителя была указана сама артистка. Предполагалось, что обозначение будет использоваться в сфере недвижимости.