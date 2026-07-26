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26 июля, 10:45

Друзья спасли ситуацию: Лариса Долина получила новую квартиру после скандала с жильём

Лариса Долина рассказала о новой квартире, которую ей купили друзья

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Лариса Долина сообщила, что теперь живёт в новой квартире, которую для неё приобрели друзья. Артистка отметила, что довольна недвижимостью и ремонтом. Народная артистка рассказала об этом во время фестиваля «Звёзды Русского Радио в Завидово».

«У меня сейчас квартира, которая намного лучше. Не я её купила. Мне друзья купили», — сказала она.

Долина заявила, что не хочет вновь возвращаться к деталям произошедшего и считает эту ситуацию закрытой. По словам исполнительницы, в новом доме уже сделали ремонт, который пришёлся ей по вкусу. Она подчеркнула, что интерьер и условия проживания ей нравятся.

Трубы Долиной, из которых текла вонючая жижа, залили строительной пеной
Трубы Долиной, из которых текла вонючая жижа, залили строительной пеной

Ранее стало известно, что Лариса Долина отозвала заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить». Обращение в Роспатент поступило в феврале 2026 года, а в качестве заявителя была указана сама артистка. Предполагалось, что обозначение будет использоваться в сфере недвижимости.

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Милена Скрипальщикова
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