Друзья спасли ситуацию: Лариса Долина получила новую квартиру после скандала с жильём
Лариса Долина рассказала о новой квартире, которую ей купили друзья
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official
Лариса Долина сообщила, что теперь живёт в новой квартире, которую для неё приобрели друзья. Артистка отметила, что довольна недвижимостью и ремонтом. Народная артистка рассказала об этом во время фестиваля «Звёзды Русского Радио в Завидово».
«У меня сейчас квартира, которая намного лучше. Не я её купила. Мне друзья купили», — сказала она.
Долина заявила, что не хочет вновь возвращаться к деталям произошедшего и считает эту ситуацию закрытой. По словам исполнительницы, в новом доме уже сделали ремонт, который пришёлся ей по вкусу. Она подчеркнула, что интерьер и условия проживания ей нравятся.
Ранее стало известно, что Лариса Долина отозвала заявку на регистрацию товарного знака «Лариса Долина Сохранить и приумножить». Обращение в Роспатент поступило в феврале 2026 года, а в качестве заявителя была указана сама артистка. Предполагалось, что обозначение будет использоваться в сфере недвижимости.
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