Крутой настолько Крутой, что летает на самолёте королевы, дружит с Трампом и забирает виллы в Майами за 10 баксов Оглавление Пристань в США: кто ждёт Крутого за океаном Особняк за 13 млн и дуплекс за 10 долларов: что купили Крутые Тайные переговоры с Трампом: что скрывает Крутой Офшоры, казино и 60 млн: тёмный двойник Крутого Из кабаков в Кремль: взлёт Крутого и скандалы с хитами Дом Горбачёва и самолёт королевы: что осталось в РФ Банкрот или миллионер: сколько зарабатывает Крутой Дружба с украинским олигархом и госконтракты Как началась спецоперация, продюсер и композитор Игорь Крутой постоянно попадает в громкие истории. То заподозрят в переезде в США, то сообщат об аресте его виллы в Майами. Life.ru выяснил, как он живёт на самом деле, сколько зарабатывает и куда перевёз семью. 19 августа, 21:20 3412 3412 Где на самом деле живёт Игорь Крутой и кому принадлежат его 50 миллионов долларов. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Пелагия Тихонова, © compass, © maps.app.goo.gl

Пристань в США: кто ждёт Крутого за океаном

Недавно окружению 72-летнего Игоря Крутого пришлось за него оправдываться. Продюсер уехал в США на юбилей матери, однако сразу пошли слухи, что, мол, он уже не вернётся.

— Не понимаем, почему возник ажиотаж. В Америке у него не только мама, но и жена с дочками. Большую часть времени он проводит в России, — заявили представители Крутого.

Супруга российского композитора, 62-летняя Ольга Крутая, проживает в Соединённых Штатах с девяностых. Строила карьеру модели, но высот не добилась. В настоящий момент она называет себя владельцем парфюмерного бренда Okki, духи под которым производятся по заказу на чужих мощностях.

Ольга Крутая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / olgakroutoi

Дочь Игоря Крутого, 23-летняя Александра-Элизабет Крутая, выбрала необычную профессию. По образованию она бакалавр криминологии: училась в нью-йоркской привилегированной школе Дуайта и в университете Майами. Впрочем, работу в США девушка пока так и не нашла.

Александра-Элизабет Крутая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sashkrut

Падчерица продюсера, 40-летняя Виктория Крутая, получила степень бакалавра искусств в Фордемском университете, славящемся приверженностью иезуитским традициям. Некоторое время она пыталась стать певицей, но не срослось. Сейчас она коуч в сфере нутрициологии. Раньше у неё был цветочный магазин в Москве, но с недавних пор этот бизнес переписан на её знакомую. В 2014 году Виктория вышла замуж за нью-йоркского ресторатора Давида Берковича.

Виктория Крутая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriakrut

Также в США живут мать композитора, 92-летняя Светлана Крутая, и его сестра, 66-летняя Алла Баратта. Последняя замужем за местным кинопродюсером и работала в его компании, снимавшей документалку об индейском племени семинолов.

Особняк за 13 млн и дуплекс за 10 долларов: что купили Крутые

В 2010 году Игорь и Ольга Крутые купили за $13 млн особняк в пригороде Нью-Йорка. Площадь — тысяча квадратов, участок — гектар, расположение — на берегу Атлантического океана. В 2017-м они передали домовладение за символический доллар трасту. Это была не продажа актива, а защита от возможных санкций. За прошедшее время дом подорожал вдвое.

Особняк Крутых в пригороде Нью-Йорка. Фото © maps.app.goo.gl

В 2018 году траст Ольги Крутой приобрёл дуплекс площадью тысячу квадратов в ЖК «Палаццо Делла Луна» на искусственном острове Фишер, доступном только на лодке или вертолёте. Это один из самых богатых районов не только Майами, но и всей планеты. Его называют островом миллионеров. Там жили Джефф Безос, Иванка Трамп, Джаред Кушнер и Илья Ковальчук. Де-юре траст Ольги Крутой получил актив за $10 как дар от застройщика. Де-факто цена составила $14,5 млн. Сейчас дуплекс арестован окружным судом Майами-Дейд. Причина: судебный спор с семьей бизнесмена Олега Бурлакова, ныне покойного. По версии близких Бурлакова, он выкупил у Крутых недвижимость, но не успел оформить из-за смерти от коронавируса. Сейчас спорный дуплекс сдаётся за $6 тысяч. Возможно, деньги идут в карман Крутых.

ЖК «Палаццо Делла Луна». Фото © trulia

Недавно у звёздной семьи появилась 600-метровая трёхуровневая квартира в высотке The Chatham на Манхэттене. Фотографии оттуда чаще всего мелькают в соцсетях семьи. Риелторы поют этой недвижимости оды.

— Жемчужина жилого комплекса, располагающая шестью спальнями и пятью ванными, тремя балконами в стиле «Жюльетта» и пятью террасами с панорамными видами на Центральный парк, — описывали лот специалисты.

В 2024 году квартира была продана за $16 млн. Вероятно, покупателями выступили как раз Крутые.











По данным Mash, мать и сестра Игоря Крутого владеют двумя квартирами суммарной стоимостью $6,3 млн в одном из небоскрёбов на Санни-Айлс-Бич — районе Майами, который давно прозвали маленькой Москвой. Там покупали недвижимость Алла Пугачёва, Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте.

Небоскрёбы на Санни-Айлс-Бич. Фото © compass

Тайные переговоры с Трампом: что скрывает Крутой

Ещё в 2018 году издание Guardian выпустило расследование, где фигурировали Игорь Крутой и Дональд Трамп. В распоряжении редакции якобы имелись их давние переговоры, тайно записанные европейскими спецслужбами.

Журналисты описывали амбициозный план Крутого и Трампа на строительство гостинично-развлекательного комплекса в Риге под названием «Балтийский Лас-Вегас». Сложно не заметить, что публикация вышла аккурат после первого избрания Трампа президентом США. Суть сводилась к обвинению его в связях со «страшной Россией».

Получился международный скандал. Российского продюсера якобы даже вызывали на допрос в латвийское Бюро по борьбе с коррупцией. В итоге проект завернули.

Игорь Крутой с Дональдом Трампом на конкурсе “Мисс Вселенная – 2013”. Фото © freecity

Офшоры, казино и 60 млн: тёмный двойник Крутого

Имя Игоря Крутого встречается в архиве Пандоры. Тёзка композитора был зарегистрирован в Монако на авеню принцессы Грейс по адресу «Ле Роккабельи» — жилой башни класса люкс, где квартиры стоят до 60 млн евро. Монегасский Игорь Крутой является бенефициаром британо-виргинского офшора Tweedie Intertrade ltd — эта компания похожа на промежуточное звено в сложной финансовой цепочке.

Имя Крутого встречается и в кипрском реестре юрлиц. Его тёзка был членом совета директоров находящейся в Никосии компании Galvaro Trading ltd. По её адресу располагаются также фирмы Empson ltd (владела Одесским нефтеперерабатывающим заводом) и Loki Casino (онлайн-казино).

Из кабаков в Кремль: взлёт Крутого и скандалы с хитами

Игорь Крутой родился в Кировоградской области Украины и учился в Николаевском музыкально-педагогическом институте. Отец, Яков Авраамович, был узником концлагеря, служил в ГДР, работал на радиозаводе и давным-давно умер. Мать, Светлана Ройтман-Першегуба, родом из деревни, жила на оккупированной немцами территории, трудилась на заводе. Это из официальной биографии продюсера.

До 1981 года Игорь Крутой играл на пианино в кабаках. Через несколько лет вышла хитовая песня «Мадонна», к которой он написал музыку. Это был прорыв. Вскоре Крутой стал худруком советского молодёжного центра «Арс». После развала СССР эта организация превратилась в его личный продюсерский центр. Многие россияне удивляются успехам Крутого. Его музыку обвиняли во вторичности. Например, по мнению критиков, мотив для песен «3 сентября» и «Как быть» подозрительно похож на итальянский хит Storie Di Tutti I Giorni Риккардо Фольи.

В девяностые семья Крутого уже перебиралась в США. На родине остаются его сыновья: внебрачный Яков и от первого брака Николай.

Мать Игоря Крутого в молодости. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igorkrutoy65

Дом Горбачёва и самолёт королевы: что осталось в РФ

В 2009 году СМИ сообщали, что Игорь Крутой совершил удивительные покупки. Во-первых, купил самолёт, который изначально конструировали для английской королевы. Во-вторых, приобрёл у Михаила Горбачева две квартиры суммарной площадью 600 квадратов в номенклатурном доме на улице Косыгина. Поговаривают, что лишь за одну из них продюсер выложил $15 млн.

Улица Косыгина на Воробьёвых горах — это легендарное место, здесь за высокими заборами и под охраной спецслужб селились члены ЦК КПСС, от Хрущева и Келдыша до Язова и Болдина. Как выяснил Life.ru, семья Крутого пользовалась там даже не двумя, а пятью квартирами.

Не обижены и сыновья Игоря Крутого. Николай от первого брака живёт в хоромах стоимостью под 200 млн рублей в новостройке «Аквамарин» на Озерковской набережной. Внебрачному сыну Якову продюсер подарил трёшку в сталинке на Ленинградке и трёхэтажный особняк в посёлке Крёкшино — потянет суммарно на те же 200 млн рублей.







Банкрот или миллионер: сколько зарабатывает Крутой

Согласно данным сервиса СПАРК, в России у Игоря Крутого имелось 32 бизнеса, но осталось лишь три. Помимо ИП в области звукозаписи, он владеет 70% убыточной компании «Концертно-гастрольное бюро №1» (минус 12,6 млн рублей по итогам прошлого года) и 5% в не менее убыточной фирме «РДВ С» (минус 13,2 млн). Однако, если приглядеться, не всё так плохо. Проблемная на бумаге «РДВ С» принесла 50 млн чистой прибыли за последние пять лет.

До ноября 2022 года Игорю Крутому принадлежали пять товарных знаков, включая личный бренд «Крутой». Сейчас все они переписаны на предприятие «Арс-рекордз» из группы компаний «Арс». Её основал сам Крутой, но сейчас продюсер формально не имеет к ней отношения. Суммарная прибыль ГК «Арс» в прошлом году превысила 70 млн. На сайте группы красуются презентации музыкальных фестивалей «Новая волна», «Детская новая волна», «Песня года» и «Новая песня года». Также есть анонс сентябрьского выступления Игоря Крутого и певицы Анны Егоян в большом зале Кремлёвского дворца на 6 тысяч мест, продано уже две трети билетов, их стоимость от 2 до 20 тысяч рублей.

Дружба с украинским олигархом и госконтракты

На Игоря Крутого всегда текли реки бюджетных денег. В 2018 году его «Академия популярной музыки» получила 30 млн и 66 млн рублей. Тогда же структуры Крутого освоили 124 млн, взятых по трём госконтрактам у Минобразования. Интересная деталь: во всех трёх случаях конкурентом на тендерах числилась контора «Арт-трейдинг», которую возглавляла некая Ирина Корякина. Эта женщина не просто имеет пять бизнес-пересечений с Крутым, она указала в соцсетях, что является его непосредственной сотрудницей.







Игорь Крутой может вести свои дела через порученцев — именно такое складывается впечатление. Выделяется ещё экс-чоповец Егор Бондарев, работавший исполнительным директором в ГК «Арс». Бондарев и упомянутая Корякина какое-то время после возвращения Крыма были собственниками двух севастопольских организаций — «Авал», управляющей зерновым терминалом, и «Ремкор», занимающейся ремонтом судов. Раньше эти организации контролировал украинский миллиардер Ринат Ахметов. Общеизвестный факт: Ахметов и Крутой тепло общались; жена украинского олигарха даже приходится крёстной матерью дочери российского композитора.

Странно, что с такой биографией и с такими связями Игорю Крутому долго удавалось находиться в тени. Санкции на него наложила лишь Украина, откуда он родом. В России он народный артист.

Авторы Пётр Егоров