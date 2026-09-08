Суд взыскал 114 млн рублей с фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Лефортовский районный суд Москвы постановил взыскать солидарно более 114 млн рублей с осуждённых за аферу с недвижимостью певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Разбирательство по иску певицы к Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе не могли начать несколько месяцев. Артистка требовала компенсировать причинённый ей ущерб.

Ранее выяснилось, что Леонтьев заключил контракт с военным ведомством и отправился в зону СВО. Его материалы выделены в отдельное делопроизводство, а рассмотрение приостановлено.

По Каменецкому суд также принял решение о выделении дела в отдельное производство. Причиной стало отсутствие подтверждения того, что он извещён о процессе. В итоге ответчиками на текущем заседании выступили только Цырульникова и Основа.

Суд удовлетворил требования истицы и обязал их выплатить указанную сумму солидарно.

Напомним, мошенники, представившись сотрудниками органов, убедили певицу Ларису Долину перевести деньги на «безопасные счета» и фиктивно продать её пятикомнатную квартиру за 112 миллионов рублей. В результате у артистки похитили более 175 миллионов, а общий ущерб оценили в 317 миллионов. Четверо фигурантов дела получили от 4 до 7 лет колонии, однако сама квартира после решения Верховного суда осталась у покупательницы Полины Лурье. Эта история породила череду аналогичных преступлений, названных «эффектом Долиной», среди которых — случай с молодой преподавательницей Нино и пенсионеркой, поджёгшей квартиру.