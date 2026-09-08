Суд взыскал 114 млн рублей с фигурантов дела о мошенничестве с квартирой Долиной
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Лефортовский районный суд Москвы постановил взыскать солидарно более 114 млн рублей с осуждённых за аферу с недвижимостью певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.
Разбирательство по иску певицы к Анжеле Цырульниковой, Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе не могли начать несколько месяцев. Артистка требовала компенсировать причинённый ей ущерб.
Ранее выяснилось, что Леонтьев заключил контракт с военным ведомством и отправился в зону СВО. Его материалы выделены в отдельное делопроизводство, а рассмотрение приостановлено.
По Каменецкому суд также принял решение о выделении дела в отдельное производство. Причиной стало отсутствие подтверждения того, что он извещён о процессе. В итоге ответчиками на текущем заседании выступили только Цырульникова и Основа.
Суд удовлетворил требования истицы и обязал их выплатить указанную сумму солидарно.
Напомним, мошенники, представившись сотрудниками органов, убедили певицу Ларису Долину перевести деньги на «безопасные счета» и фиктивно продать её пятикомнатную квартиру за 112 миллионов рублей. В результате у артистки похитили более 175 миллионов, а общий ущерб оценили в 317 миллионов. Четверо фигурантов дела получили от 4 до 7 лет колонии, однако сама квартира после решения Верховного суда осталась у покупательницы Полины Лурье. Эта история породила череду аналогичных преступлений, названных «эффектом Долиной», среди которых — случай с молодой преподавательницей Нино и пенсионеркой, поджёгшей квартиру.
Сейчас Долина проживает в элитном ЖК «Премьер» в Гагаринском районе Москвы. Чтобы не стать жертвой подобной схемы, она оформила новую квартиру стоимостью 250 миллионов рублей на свою дочь. Любопытно, что ранее это жильё принадлежало беглому американскому пианисту, которого обвиняют в хищении 5 миллиардов рублей в России.
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