Пенсионерка подожгла квартиру после отказа Верховного суда по «схеме Долиной»
68-летняя москвичка, ставшая жертвой мошеннической «схемы Долиной», подожгла свою квартиру на следующий день после того, как Верховный суд отказал ей в пересмотре дела. Как сообщает SHOT, 28 мая сделка купли-продажи жилья была признана законной, и экс-хозяйка пыталась оспорить это решение в высшей инстанции — это была её последняя надежда.
Пенсионерка подожгла квартиру после отказа Верховного суда по «схеме Долиной». Видео © Telegram/SHOT
Однако вчера пришло уведомление об отказе. Как рассказала новая владелица Нино Цитлидзе, месяц назад она случайно встретила пенсионерку в суде. На вопрос о добровольной передаче ключей женщина ответила, что сделает это только в принудительном порядке, и эти слова были записаны на видео.
На следующий день после получения отказа из Верховного суда в квартиру прибыли судебные приставы для исполнения решения. Женщина попросила пару минут на сборы, после чего облила помещение легковоспламеняющейся жидкостью и устроила возгорание.
Напомним, в результате жильё выгорело дотла, а сама пенсионерка получила ожоги 70 процентов тела. Она госпитализирована в тяжёлом состоянии, следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Адвокат Андрей Алёшкин заявил, что женщине грозит принудительное психиатрическое лечение, а не тюрьма, так как в её действиях усматриваются отклонения, и разъяснения Верховного суда меняют подход к таким делам. Life.ru опубликовал кадры с обгоревшей поджигательницей, которую доставили в реанимацию. Предварительная оценка ущерба от пожара в московской квартире, устроенного 68-летней пенсионеркой, составила около 5 миллионов рублей.
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