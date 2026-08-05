68-летняя москвичка, ставшая жертвой мошеннической «схемы Долиной», подожгла свою квартиру на следующий день после того, как Верховный суд отказал ей в пересмотре дела. Как сообщает SHOT, 28 мая сделка купли-продажи жилья была признана законной, и экс-хозяйка пыталась оспорить это решение в высшей инстанции — это была её последняя надежда.

Пенсионерка подожгла квартиру после отказа Верховного суда по «схеме Долиной». Видео © Telegram/SHOT

Однако вчера пришло уведомление об отказе. Как рассказала новая владелица Нино Цитлидзе, месяц назад она случайно встретила пенсионерку в суде. На вопрос о добровольной передаче ключей женщина ответила, что сделает это только в принудительном порядке, и эти слова были записаны на видео.

На следующий день после получения отказа из Верховного суда в квартиру прибыли судебные приставы для исполнения решения. Женщина попросила пару минут на сборы, после чего облила помещение легковоспламеняющейся жидкостью и устроила возгорание.