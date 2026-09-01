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Опубликовано 1 сентября, 06:00

Урок усвоен на отлично: Лариса Долина записала жильё на дочь, чтобы не стать жертвой «схемы Долиной»

SHOT: Лариса Долина приобрела новую квартиру, оформив её на дочь

Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Обложка © ТАСС / Геодакян Артем

Певица Лариса Долина сменила место жительства, переехав в элитный жилой комплекс «Премьер» в Гагаринском районе Москвы. По информации телеграм-канала SHOT, артистка объединила две квартиры в одну, стоимость которой оценивается экспертами не менее чем в 250 миллионов рублей.

Певица Лариса Долина сменила место жительства, переехав в элитный жилой комплекс «Премьер» в Гагаринском районе Москвы. Видео © Telegram / SHOT

Примечательно, что недвижимость оформлена не на саму певицу, а на её 43-летнюю дочь Ангелину Долину. Предполагается, что такое решение было принято для защиты имущества от мошенников, ставших причиной потери артисткой её предыдущего жилья в Хамовниках.

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Напомним, что в 2024 году квартира в Хамовниках была продана под влиянием телефонных аферистов. Хотя изначально суд встал на сторону певицы, в декабре 2025 года Верховный суд РФ отменил эти решения и окончательно признал право собственности на ту квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Несмотря на судебные разбирательства, Лариса Долина продолжает жить в комфортных условиях, теперь уже в новом жилом комплексе, расположенном рядом с парковыми зонами.

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Оксана Попова
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