Не долги, а путаница: Судившаяся с Долиной Лурье раскрыла, почему ей заблокировали счета
Полина Лурье объяснила блокировку счетов ошибкой в налоговых данных
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Москвичка Полина Лурье, которая судилась с Ларисой Долиной, заявила, что её банковские счета были временно заблокированы из-за путаницы с данными о регистрации в налоговой системе. Об этом она рассказала РБК.
По словам Лурье, в конце прошлого года она оформила регистрацию по новому адресу после полутора лет ожидания. Однако в личном кабинете ФНС ещё некоторое время сохранялись старые сведения.
Из-за этого декларацию она отправила по почте в налоговую инспекцию, которая была указана в личном кабинете. Как считает Лурье, документ не приняли именно из-за неактуальных данных.
«Полагаю, что по причине неактуальности этих сведений декларация не была принята, и именно это стало основанием для блокировки счетов. При этом налог был оплачен своевременно. Как только ситуация прояснилась, декларация была направлена еще раз, сейчас счета уже разблокировали», — сообщила Лурье.
Женщина подчеркнула, что налог был уплачен вовремя. После повторной подачи декларации банковские счета были разблокированы.
Ранее адвокат Полины Лурье опровергла сообщения о продаже квартиры в Хамовниках за 112 млн рублей, из-за которой женщина судилась с певицей Ларисой Долиной. Представитель москвички заявила, что она не планирует расставаться с жильём.
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