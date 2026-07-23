Не долги, а путаница: Судившаяся с Долиной Лурье раскрыла, почему ей заблокировали счета

По словам Лурье, в конце прошлого года она оформила регистрацию по новому адресу после полутора лет ожидания. Однако в личном кабинете ФНС ещё некоторое время сохранялись старые сведения.

Из-за этого декларацию она отправила по почте в налоговую инспекцию, которая была указана в личном кабинете. Как считает Лурье, документ не приняли именно из-за неактуальных данных.

«Полагаю, что по причине неактуальности этих сведений декларация не была принята, и именно это стало основанием для блокировки счетов. При этом налог был оплачен своевременно. Как только ситуация прояснилась, декларация была направлена еще раз, сейчас счета уже разблокировали», — сообщила Лурье.

Женщина подчеркнула, что налог был уплачен вовремя. После повторной подачи декларации банковские счета были разблокированы.