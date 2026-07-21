«Кто-то испугается»: Риелтор оценил шансы Лурье продать бывшую квартиру Долиной за 200 млн
Риелтор Барсуков: Лурье вряд ли сумеет продать квартиру в Хамовниках за ₽200 млн
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Покупательница квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках Полина Лурье вряд ли сможет продать её за 200 млн рублей. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил риелтор Константин Барсуков.
«Мы же не знаем, вкладывала ли Лурье деньги в квартиру в Хамовниках, делала ли она там ремонт. Если она продаёт недвижимость за 200 млн рублей, то цена пойдёт вниз», — сказал эксперт.
По его словам, продать квартиру с таким бэкграундом непросто — покупатели могут испугаться или просто не захотеть связываться со скандальной историей объекта. Реальную цену покажет только рынок. Теоретически не исключено, что недвижимость приобреталась для перепродажи, указал он.
По словам риелтора, такое жильё можно продать по цене 112-160 млн рублей, но 200 млн — это чересчур. К тому же сейчас спрос в премиальном сегменте заметно скромнее, чем в 2025 году.
Ранее покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье заявила, что не планирует продавать то самое жильё, которым она с таким трудом завладела. При этом СМИ утверждали, что она собирается избавиться от жилища за 200 млн рублей.
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