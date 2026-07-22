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22 июля, 17:20

Налоговая заблокировала счета покупательницы квартиры Ларисы Долиной

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Налоговая служба приостановила операции по счетам Полины Лурье, купившей квартиру певицы Ларисы Долиной, сообщает РИА «Новости». Решение было принято 6 июля в связи с непредставлением налоговой декларации в течение 20 дней после установленного срока.

Лурье приобрела жильё в центре Москвы в 2024 году, однако позже Долина заявила о мошеннических действиях, в результате которых её якобы вынудили продать квартиру. По версии следствия, певицу убедили перевести сбережения на «безопасные счета», после чего деньги от продажи передали курьеру. Размер ущерба оценивается минимум в 317 миллионов рублей.

В марте 2025 года суд восстановил право собственности Долиной на квартиру, но Лурье смогла оспорить решение в высшей инстанции. В декабре суд постановил выселить артистку, а ключи от квартиры её представитель передал лишь 19 января. За Долиной закреплено право требовать возмещения имущественного вреда, сейчас продолжается рассмотрение иска к мошенникам.

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После резонансного дела Долиной психиатр теперь присутствует на каждой сделке, заявила юрист

Ранее Лурье заявляла, что не собирается продавать приобретённое жильё, несмотря на расходящиеся в СМИ данные о возможной продаже квартиры за 200 миллионов рублей. По словам риелтора, продать её с такой скандальной историей будет непросто: потенциальные покупатели могут отказаться или испугаться. Реальная стоимость объекта станет известна только на рынке, и теоретически недвижимость могла приобретаться с целью перепродажи.

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Николь Вербер
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