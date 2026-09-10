Долина не верит в возврат взысканных с мошенников 114 млн рублей

Лариса Долина сомневается, что получит деньги от обманувших её мошенников, несмотря на выигранный иск. Лефортовский суд Москвы взыскал в пользу артистки 114 млн 455 тыс. рублей, однако она считает, что ответчики не смогут покрыть её потери. Об этом певица рассказала журналистам на Дне рождения «Русского радио».

«Они никогда не расплатятся со мной. У меня же всё отняли», — заявила Долина. По её словам, злоумышленники не смогут рассчитаться даже с её внучкой.

Право на возмещение вреда за исполнительницей признал Балашихинский городской суд 28 ноября 2025 года. Было установлено, что мошенники похитили у неё более 175 млн рублей, а также лишили права на квартиру в центре Москвы стоимостью свыше 138 млн рублей.

Следствие оценило совокупный ущерб в 317 млн рублей. В расчёт вошли банковские комиссии и расходы на сделку.

Ларисе Долиной, как она сама говорит, подарили квартиру за 250 млн рублей. Дарителем оказался американский джазовый музыкант и акула титанового бизнеса Игорь Райхельсон. Life.ru разбирался, почему его ищут российские силовики и зачем он делает такие щедрые подарки.