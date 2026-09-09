Опять квартира с душком: Долиной досталось элитное жильё, а бывший хозяин подался в бега Оглавление Подарок Долиной на четверть миллиарда Кто на самом деле подарил квартиру Ларисе Долиной Подарок или спасение активов? Игорь Райхельсон: музыкант, олигарх и фигурант дела Ларисе Долиной, как она сама говорит, подарили квартиру за 250 млн рублей. Дарителем оказался американский джазовый музыкант и акула титанового бизнеса Игорь Райхельсон. Life.ru разбирался, почему его ищут российские силовики и зачем он делает такие щедрые подарки. Дружеский жест или попытка спрятать миллиарды? Вся правда о новой квартире Долиной. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Подарок Долиной на четверть миллиарда

После всех судебных разбирательств за квартиру в Хамовниках Лариса Долина, кажется, не осталась внакладе. Недавно она заехала в новое жильё в ЖК премиум-класса «Премьер» в Гагаринском районе Москвы. Стоимость квартиры площадью 242 кв. метра — 250 млн рублей.

Это совсем недалеко от родных ей Хамовников, где находились злополучные спорные квадраты. Рядом — Нескучный сад, яхт-клуб, набережная Москвы-реки, прямой выход в парк и многое другое. На этот раз Долина оказалась умнее. Хозяйкой нового жилья стала дочь певицы — Ангелина.

Как сообщается, такое решение было принято, чтобы избежать возможных проблем с мошенниками — кажется, Лариса Александровна больше не уверена в своих силах противостоять профессиональным разводилам из Украины.

Впрочем, в конце июля Долина сообщила, что больше не тоскует по утраченному имуществу и больше не злится на мошенников.

— Я перевернула эту страницу, потому что сейчас у меня квартира намного лучше. Её купила не я, а мои друзья. Это новый дом, там сделан новый ремонт, — цитирует Долину ТАСС.

Певица рассказала, что новое жильё по сути состоит из двух квартир. Внутри оборудованы две отдельные жилые зоны с собственными входами. В одном блоке живёт сама Лариса Долина, а в другом — её дочь Ангелина и внучка. При этом артистка заявила, что ремонт здесь затевать не станет, поскольку текущий её вполне устраивает: квартира полностью соответствует её представлениям о комфорте и вызывает у неё «исключительно положительные эмоции».

Имя своего благодетеля Долина называть не стала, однако позже выяснилось, что до неё в квартире был прописан джазовый музыкант и композитор Игорь Райхельсон, а сама жилплощадь числилась на ком-то из его родственников. При этом в конце 2025 года — как раз в разгар скандала с квартирой Долиной — «ушлая» родня выписала музыканта по суду, потому что он якобы там не проживал и не платил за ЖКУ, из-за чего возникли долги по квартплате.

Кто на самом деле подарил квартиру Ларисе Долиной

Игорь Райхельсон. Фото © РИА Новости / Владимир Вяткин

В части «щедрых друзей» Долина, похоже, совсем не лукавит. Несмотря на то что артистка и Райхельсон, кажется, не появлялись на одной сцене вместе, круг их общения совпадает — они оба из джазовой тусовки. Например, их общий друг — известный джазовый музыкант Игорь Бутман. Он сокурсник композитора по музыкальному училищу, у них множество совместных проектов. Джазмен часто играет музыку Райхельсона на различных джазовых фестивалях и прочих мероприятиях и всегда называет его своим другом.

То же и с Ларисой Долиной. Артистка изначально состоялась в джазовой музыке. Несмотря на то что ещё в 80-х она ушла в эстраду и поп-музыку, связей в джазовой среде не потеряла. И уже в начале нулевых вернулась на эту сцену в компании Бутмана — вместе в 2002 году они представили программу «Карнавал джаза», имевшую большой успех. С ней оба объездили не только Россию, но, кажется, полмира.

В различных интервью СМИ, которые накопились у Бутмана за последние 25 лет, он неизменно называет Долину «великолепной певицей» и каждый раз собирается делать с ней новую программу. Кроме этого, именно Бутман предложил ей возглавить вокальное отделение в будущем джазовом вузе. Сейчас, напомним, артистка возглавляет Академию эстрады Ларисы Долиной, которая заработала в 2023 году на базе Сахалинской филармонии в Южно-Сахалинске.

Таким образом, и Долина, и Райхельсон как минимум знакомы друг с другом, а мостик между артисткой и подаренной ей квартирой, похоже, проложил джазмен Бутман.

Подарок или спасение активов?

Похоже, «королевский подарок» российской певице сделать Райхельсон вполне мог бы — деньги позволяют. Например, Life.ru выяснил, что сам музыкант живёт в роскошной квартире площадью почти 300 кв. метров и рыночной стоимостью 6,5 млн долларов (560 млн рублей по текущему курсу). Находится она в Нью-Йорке, на Манхэттене, на 66-й улице. Здесь же — в городе — находятся дорогущие — по несколько миллионов долларов — квартиры его детей.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Дело в том, что Райхельсон не только (и, возможно, не столько) музыкант, сколько воротила бизнеса с оборотами в миллионы долларов. Он — совладелец фирмы Interlink Metals and Chemicals — заметного игрока на международном рынке титана.

Впрочем, у «презента» для Долиной может быть довольно тёмная подноготная. В июле этого года Следственный комитет России завершил расследование нашумевшего уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ПАО «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.

По версии следствия, топ-менеджер корпорации организовал регулярные закупки лома и титановой шихты для производства продукции у посреднических структур, контролировал которые… Игорь Райхельсон. Как считают следователи, сырьё якобы поставлялось на предприятие по искусственно завышенным ценам, а разница оседала на счетах организаторов схемы.

Согласно этой информации, схема работала в 2016–2020 годах. Причём если в 2020 году, когда началось расследование, ущерб оценивался в 1,5 млрд рублей, то к его окончанию он вырос уже до 6,5 млрд рублей.

Уже в 2021 году ИФНС № 14 по Москве подала в Арбитражный суд столицы представление о банкротстве Райхельсона. Детали, из которых бы следовали причины этого решения, не раскрываются, а из бизнес-реестров нельзя понять, какими именно компаниями владел музыкант в России, — информации об этом на ресурсах почему-то нет.

Позже — в 2025 году — Райхельсона объявили в международный розыск. А летом 2026 года в СКР сообщили, что в качестве обеспечительных мер наложен арест на счета компаний-посредников музыканта, а также его премиальная недвижимость в Москве, включая некую элитную квартиру площадью более 200 кв. метров.

Конечно, вряд ли это квартира, что была подарена Долиной. Больше похоже на ту часть активов Райхельсона, которую он не успел спасти, когда над ним начали сгущаться тучи. Напомним, артистке повезло — из формально не принадлежащего Райхельсону жилья в 2025 году его по суду «выселяет» некий родственник, а после этого квартира дарится певице, и та даже не собирается там делать ремонт под себя, потому что её и так всё устраивает.

Игорь Райхельсон: музыкант, олигарх и фигурант дела

Райхельсону 65 лет, он — гражданин США, уехавший из России ещё в 1979 году. Ему было 17 лет, когда ребёнка из СССР увезли родители под предлогом, что в Советском Союзе у него не будет того музыкального будущего, которое они ему прочили. По воспоминаниям самого композитора, ему не нравилось в Америке и, в частности, в Бостоне, где осела его семья. Он хотел вернуться в Ленинград, где родился и вырос.

В Штатах он состоялся и как музыкант, и как бизнесмен международного масштаба, совладелец фирмы Interlink Metals and Chemicals — её он основал в 1990 году вместе с отцом в Швейцарии. Уже спустя два года их совместное предприятие получило эксклюзивный контракт на дистрибуцию продукции Березниковского титано-магниевого комбината (ныне — часть «ВСМПО-Ависма») на западных рынках.

Это был стремительный взлёт: за два года Райхельсон превратился из музыканта в ключевого игрока на международном рынке титана. О причинах такого перевоплощения бизнесмен в прессе делиться не любит, предпочитая с журналистами говорить о музыке.

В 2020 году Interlink начала проявлять серьёзный интерес к Запорожскому титано-магниевому комбинату и предпринимала не одну попытку получить контроль над этим заводом. На Украине эти шаги были восприняты как попытка установить российский контроль над стратегическим предприятием и блокировались. В результате в 2024 году, когда завод оказался в зоне активных боевых действий, компания Райхельсона предприняла попытку взять под контроль актив, но, похоже, неудачно.

Авторы Евгений Кузнецов