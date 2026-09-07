Родня из КГБ, а брат украл 2 млрд: Как внучка экс-главы Центробанка поливает Россию грязью Оглавление Сбежала в 4 года, разбогатела на нефти, топчет СВО Авизо, гиперинфляция и подпись на купюрах: Чем известен дед Куоканен Украл два миллиарда: в кого пошёл внук Матюхина и родной брат Куоканен Среди детей советской партийной элиты, получившей всё на обломках СССР, новый тренд — они набиваются в «иноагенты», публично называя это «честью». Об этом на днях заявила внучка экс-главы Центробанка РФ Юлия Куоканен. Как она живёт — в материале Life.ru. Как внучка экс-главы ЦБ помогает Украине и ненавидит свою Родину. Коллаж © Life.ru, фото © psyjournals.ru, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сбежала в 4 года, разбогатела на нефти, топчет СВО

На днях в финской прессе появилось примечательное интервью внучки первого председателя Центробанка России Георгия Матюхина Юлии Куоканен. Она живёт в Финляндии и недавно опубликовала книгу «Воспитанная Кремлём», в которой поливает грязью СССР, Россию и СВО — издание вышло на финском и английском языках.

Книга представляет собой автобиографическую работу, описывающую жизнь в семье советской элиты, и трансформацию взглядов автора от «авторитарного мировоззрения» к принятию «западных ценностей». В ней Куоканен предстаёт своего рода жертвой советского воспитания, которое на всю жизнь наложило на неё глубокий и противный ей отпечаток.

В обслуживающем выход «Воспитанной Кремлём» интервью внучки главы Центробанка газете Helsingin Sanomat автор, не сдерживая эмоций, на голубом глазу заявила, что ей было трудно понять, почему так много россиян поддерживают СВО, обвиняя в этом «империалистическую идеологию, которая доминирует в современной России».

— Я была глубоко шокирована, когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное наступление на Украину, — говорит Куоканен, подчеркнув, что, если Россия объявит её иностранным агентом, она сочтёт это за честь. — Вторжение России на Украину в феврале 2022 года заставило меня сделать выбор между семьёй и своими идеалами.

Юлии Куоканен 40 лет, она в Финляндии личность известная. Здесь она живёт с 4 лет — её семья переехала в Суоми сразу после распада СССР. Работает старшим советником (специальным экспертом) в Центральном союзе защиты детей Финляндии и занимается в том числе вопросами украинских и русскоязычных детей и семей. Как именно занимается, исходя из её мировоззрения, вполне понятно.

Когда есть деньги и нефтяной бизнес, можно не бояться стать иноагентом и даже бравировать этим. Фото © perspecta.news

Стоит подчеркнуть, что Матюхина-младшая выросла в семье советской элиты, многие из родственников были офицерами НКВД, КГБ или партийными функционерами. После распада СССР семья осталась в Финляндии, очень быстро разбогатела на экспорте российской нефти на Запад, но, по её же словам, сохранила прежние ценности: «уважение к СССР, восхищение Сталиным, презрение к слабым и принцип «цель оправдывает средства».

Авизо, гиперинфляция и подпись на купюрах: Чем известен дед Куоканен

Георгий Матюхин — советский и российский экономист, первый председатель Центрального банка России, пришедший во властные коридоры после службы в спецслужбах — он 4 года проработал в Центральном аппарате Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка).

В историю России он вошёл как первый председатель созданного Центробанка РФ, создатель до сих пор работающей двухуровневой банковской системы, в которой существуют собственно Центральный банк (регулятор) и коммерческие банки. А также как единственный глава надзорного органа, чья личная подпись стояла на российских пятитысячных купюрах.

При этом на посту главы регулятора Матюхин заработал неоднозначную репутацию. За два года полномочий он оказался в эпицентре скандала с одной из самых резонансных афёр начала 90-х, связанной с хищением огромных сумм через поддельные банковские документы («авизо»). С именем Матюхина связывали отправку целых грузовиков с наличными деньгами в Чечню.

Своё участие в этом деле чиновник упорно отрицал — он признавал, что деньги действительно отправлялись, но, дескать, не по его распоряжению, а тогдашнего председателя Верховного Совета РФ Руслана Хасбулатова — выходца из Чеченской АССР. Это даже стало причиной конфликта двух сторон — Матюхин обвинял Хасбулатова в незаконном расходовании средств Центробанка во время региональных визитов.

С именем Матюхина также связывают гиперинфляцию, разразившуюся после либерализации цен в только что появившейся независимой России. Однако сам он утверждал, что выступал против «фактической конфискации накоплений граждан» и предлагал либерализовать проценты по вкладам, чтобы спасти сбережения населения.

Георгий Матюхин. Фото © library.cbr.ru

Украл два миллиарда: в кого пошёл внук Матюхина и родной брат Куоканен

В мае 2022 года оперативники МВД и ФСБ в квартире на Кутузовском проспекте задержали генерального директора «крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF», которая нанесла вкладчикам и инвесторам ущерб в 2 млрд руб. Им оказался внук Георгия Матюхина и родной брат Юлии Куоканен Станислав Матюхин.

Размах бизнеса QBF был таков, что от их работы пострадала даже далёкая от финансовых вопросов балерина Анастасия Волочкова. По её признанию, менеджеры «инвестиционной компании» увели у неё 1,7 млн рублей.

Курьёзность ситуации заключается в том, что артистка лично звонила Станиславу Матюхину с просьбой вернуть деньги, а тот взамен её попросил, чтобы та воспользовалась своими связями и помогла QBF разблокировать арестованные счета в Санкт-Петербурге и Башкирии. При этом денег от «инвесторов» она так и не увидела.

Наконец, самое забавное: до назначения гендиректором QBF — в 2017 году — Матюхин работал в… Центробанке, где занимался вопросами регулирования деятельности финансовых организаций и курировал своё будущее место работы.

В 2021 году над конторой сгустились тучи: у компании отобрали лицензию, начались уголовные дела в отношении ключевых сотрудников фирмы. Партнёр Матюхина-младшего сбежал за границу, а вот внук главы ЦБ не успел.

В марте 2025 года Пресненский суд Москвы признал его виновным по ст. ст. 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сейчас 40-летний «инвестор» отбывает срок наказания.

Авторы Евгений Кузнецов