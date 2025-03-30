Ненависть к России, недвижимость на Манхэттене и в Лондоне: Как устроились на Западе потомки Никиты Хрущёва Генсек Никита Хрущёв подарил Крым Украине, и его наследники продолжают славные традиции: живут за границей, покупают дорогую недвижимость в США, проклинают Россию, борются за инклюзивную экологию. Что о них известно? 29 марта, 21:15 Внуки и правнуки Хрущёва обосновались на Западе и распространяют русофобские идеи. Обложка © Коллаж © Life.ru. © Wikipedia / Center for the Study of Europe Boston University, © Shutterstock / FOTODOM / S.Borisov, © ТАСС / Валентин Соболев, © linkedin

Правнучка Хрущёва

Год назад в своей квартире на Тверской улице в Москве умер внук Никиты Хрущёва Алексей Аджубей. Рядом с ним не оказалось бывшей жены Светланы и дочери Ксении (правнучки Никиты Сергеевича), так как обе уже давно и прочно осели на Западе.

Правнучка генсека, 40-летняя Ксения Аджубей, окончила среднюю школу для девочек в штате Мэриленд, получила высшее образование архитектора в Лондонском столичном университете. Долгое время жила на два города, в Лондоне и Москве. После начала спецоперации переехала в Нью-Йорк, где вышла замуж за успешного бизнесмена корейского происхождения.

Сейчас Ксения преподаёт урбанистику и «биоискусство» в нью-йоркских вузах, а также развивает некий «инклюзивный экологический инкубатор». Недавно она прочитала лекцию о необходимости войны с ухоженным газоном, потому что «это символ сексизма, расизма и экологического разрушения». Среди друзей Аджубей много проукраинских активистов и адептов движений Black lives matter и ЛГБТ*. Из-за работы она часто путешествует, обучая повестке, например, сирийских беженцев и боснийских сербов. Ещё она принимала участие в прошедшей во Львове конференции по планированию «послевоенной реконструкции Украины без колониального влияния».

Согласно английским регистрам, Ксения остаётся британской подданной. В Лондоне она пользовалась элитным офисом в районе Сохо и огромной квартирой стоимостью около 400 тысяч фунтов в респектабельном ЖК на Finchley Road. Мать Ксении, Светлана Аджубей, живёт в британской столице с конца девяностых. В последнее время о ней ничего не слышно. Десять лет назад она давала интервью в качестве организатора лондонских фестивалей российской культуры.

По данным базы СПАРК, Ксения и Светлана Аджубей до сих пор являются управляющими зарегистрированного в Москве Фонда Никиты Хрущёва.

Ксения Аджубей и ЖК на Finchley Road в Лондоне. Фото © linkedin, © zoopla

Внучка-русофобка

В 1991 году уехали покорять Соединённые Штаты выпускницы филфака МГУ — ныне известная русофобка Нина Хрущёва и её покойная сестра Ксения Хрущёва. Этих дам можно в равной степени назвать и внучками, и правнучками Никиты Сергеевича. Дело в том, что их дед, старший сын генсека Леонид, пропал без вести на фронте во время Великой Отечественной войны. Никита Хрущёв удочерил его дочь Юлию, то есть свою внучку и мать Нины с Ксенией.

У сестёр странная судьба. Пропавший полулегендарный дед, репрессированная из-за подозрений в шпионаже бабушка. Отец — таинственный Лев Петров, по одним данным журналист, по другим — сотрудник спецслужб. Если верить современникам, именно Петров записал мысли малограмотного Никиты Хрущёва и под видом мемуаров выпустил их в США — это стало для нашей страны дипломатической катастрофой, словно удар ножом в спину. На английский язык этот пассаж перевёл будущий советник президента США Билла Клинтона. Умер Лев Петров при загадочных обстоятельствах в 1970 году, когда находился то ли в ссылке, то ли на лечении в санатории «Сочи».

Ксения Хрущёва, закончив Принстонский университет, вернулась домой. Но стала тем, кого сейчас называют иноагентом. Вплоть до своей смерти в 2016 году она «боролась за права россиян», будучи сотрудником печально известного Фонда Сороса***.

Нина Хрущёва, отучившись в Принстоне на литературоведа, осталась жить в США. Она сейчас научный сотрудник Института мировой политики, тесно связанного с американской разведкой. Среди её проектов есть исследование о том, «как национальная идентичность россиян влияет на российскую политику».

Судя по американским справочникам, Нина Хрущёва поменяла множество адресов в Нью-Йорке, а в последнее время занимала роскошную квартиру в высотке на Манхэттене. По информации риелторов, этот актив пару месяцев назад продали за 700 тысяч долларов. Вероятно, Нина Хрущёва выгодно инвестирует в нью-йоркские кооперативы — это форма собственности, когда владеешь не конкретной жилплощадью, а акциями управляющей домом компании.

61-летняя Нина Хрущёва, пожалуй, самый известный потомок Никиты Сергеевича. Но дело не в успехах, а в её ненависти к родине. После начала СВО она бесконечно поливает нашу страну грязью в эфирах Ходорковского**, навальнистов* и прочих подобных. Её высказывания — русофобская классика.

— Россия виновна как нация. Какие-то части её отпадут, какие-то останутся! — городит она.

В ноябре прошлого года Нина приехала в Россию выступить в Ельцин-центре и презентовать новую книгу о Никите Хрущёве. Однако из-за возникшего скандала это мероприятие отменили, а правнучке генсека пришлось спешно вернуться в США.

Внук Хрущёва

Старшая дочь Никиты Хрущёва, Рада Аджубей, работала журналистом и по долгу службы часто бывала в США. Но окончательно переехал туда её сын, Иван Аджубей. Он выпускник биофака МГУ, в начале нулевых укатил в штат Массачусетс и с тех пор трудится исследователем Гарвардской медицинской школы. У него десятки научных работ на темы генетики и эволюции, в том числе высокоцитируемые. Соцсети он не ведёт, о политике не высказывается. Ему сейчас 65 лет.

Как выяснил Life.ru, два года назад Иван Аджубей купил отдельный блок в таунхаусе на берегу Массачусетского залива, в бостонском респектабельном районе Савин-Хилл. Покупка обошлась ему в 680 тысяч долларов.

Иван Аджубей и жильё Ивана Аджубея в Бостоне. Фото © linkedin, © realtor

Младший сын Хрущёва

Младший сын Никиты Хрущёва — Герой соцтруда и лауреат Ленинской премии Сергей Хрущёв — первым из семьи переехал в Соединённые Штаты. Он сделал это сразу, как стало возможно, ещё во времена перестройки. Любопытная деталь: в СССР он считался проектировщиком космических ракет, но в США почему-то начал читать лекции по истории холодной войны. В 1992 году Сергей Никитич просил у американских властей разрешения на постоянное место жительства, позднее получил грин-карту.

Хрущёва-младшего взяли на работу в аналитический центр престижного Университета Брауна. Среди научных интересов сына генсека — «поддержка демократических реформ» и «исследования альтернативных путей экономического развития» в постсоветской России. Сообщается, что он был членом ряда международных академий, но подтверждений тому нет.

Умер Сергей Хрущёв в 2020 году в одном из самых комфортных городов мира — Крэнстоне. Вдова утверждала, что причина его смерти — глубокая старость, судмедэксперт — что огнестрельное ранение в голову. Life.ru нашёл, где жила пара: на ранчо стоимостью до полумиллиона долларов, у залива Атлантического океана. Но похоронен Сергей Никитич, что удивительно, на московском Новодевичьем кладбище, рядом с отцом.

С детьми у покойного всё было сложно. В первом браке появились падчерица и пасынок. В третьем — только пасынок. Один сын, родившийся во втором браке, рано умер, а второй, Сергей Сергеевич, живёт в Москве, является кандидатом биологических наук.

Сергей Никитич Хрущёв и ранчо в Крэнстоне, где жил младший сын Никиты Хрущёва. Фото © Wikipedia / A.Savin, © redfin

*Движение признано экстремистским и запрещено в России. **Физлицо, признанное в России иноагентом. ***Деятельность организации признана нежелательной в России.

Авторы Пётр Егоров