Актёр «Тайн следствия» и «Глухаря» Тимофей Ухов умер в 54 года

Актёр, каскадёр и постановщик трюков Тимофей Ухов умер в Москве в возрасте 54 лет. Об этом сообщила ТАСС коллега артиста.

«Умер Тимофей вчера в Москве, у себя дома», — рассказала собеседница агентства.

Ухов родился 6 февраля 1972 года. За карьеру он принял участие в десятках кино- и телепроектов не только как актёр, но также как каскадёр и постановщик трюков. Зрителям он был знаком по сериалам «Тайны следствия», «Глухарь», «Не родись красивой», «СашаТаня» и «Ивановы-Ивановы».

По словам людей из окружения артиста, церемония прощания состоится 24 сентября. Похоронить Ухова планируют на одном из московских кладбищ.

Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра, каскадёра и постановщика трюков Дмитрия Шулькина. Артист участвовал почти в 90 проектах и был известен в том числе по работе над «Улицами разбитых фонарей».