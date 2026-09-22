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Опубликовано 22 сентября, 14:52

Актёр «Тайн следствия» и «Глухаря» Тимофей Ухов умер в 54 года

Обложка © кадр из фильма «Мент в законе-3» (2010), режиссеры Сергей Щугарев, Эдуард Реджепов, сценаристы Борис Хан, Сергей Щугарев (уч.), Александр Кореньков

Обложка © кадр из фильма «Мент в законе-3» (2010), режиссеры Сергей Щугарев, Эдуард Реджепов, сценаристы Борис Хан, Сергей Щугарев (уч.), Александр Кореньков

Актёр, каскадёр и постановщик трюков Тимофей Ухов умер в Москве в возрасте 54 лет. Об этом сообщила ТАСС коллега артиста.

«Умер Тимофей вчера в Москве, у себя дома», — рассказала собеседница агентства.

Ухов родился 6 февраля 1972 года. За карьеру он принял участие в десятках кино- и телепроектов не только как актёр, но также как каскадёр и постановщик трюков. Зрителям он был знаком по сериалам «Тайны следствия», «Глухарь», «Не родись красивой», «СашаТаня» и «Ивановы-Ивановы».

По словам людей из окружения артиста, церемония прощания состоится 24 сентября. Похоронить Ухова планируют на одном из московских кладбищ.

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Ранее Life.ru сообщал о смерти актёра, каскадёра и постановщика трюков Дмитрия Шулькина. Артист участвовал почти в 90 проектах и был известен в том числе по работе над «Улицами разбитых фонарей».

Больше новостей об ушедших артистах и деятелях культуры — в разделе «Утраты» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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