Передозировка в рехабе: Полиция раскрыла детали смерти 27-летнего сына Синди Кроуфорд
Полиция назвала передозировку наркотиками причиной смерти сына Синди Кроуфорд
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Полиция Санта-Моники раскрыла новые детали смерти 27-летнего Пресли Гербера, сына супермодели Синди Кроуфорд, в рехабе. Правоохранители подозревают, что молодой человек мог умереть от передозировки наркотиками.
20 сентября около 09:35 полицейские получили сообщение о вероятной передозировке. Прибывшие на место сотрудники обнаружили взрослого мужчину без признаков жизни. Позже судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес установила, что погибшим был Пресли Гербер.
«Детективы полиции Лос-Анджелеса расследуют смерть, которая, предположительно, наступила в результате передозировки. В настоящее время признаков насильственной смерти не обнаружено. Официальную причину и способ смерти установит Департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес», — говорится в сообщении полиции.
Окончательная причина гибели пока не установлена. Расследование продолжается.
Ранее Life.ru сообщал, что Гербер скончался 20 сентября в реабилитационном центре. Незадолго до смерти он публично рассказывал о проблемах с лечением и зависимости от назначенных препаратов.
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