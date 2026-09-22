Передозировка в рехабе: Полиция раскрыла детали смерти 27-летнего сына Синди Кроуфорд

Полиция Санта-Моники раскрыла новые детали смерти 27-летнего Пресли Гербера, сына супермодели Синди Кроуфорд, в рехабе. Правоохранители подозревают, что молодой человек мог умереть от передозировки наркотиками.

20 сентября около 09:35 полицейские получили сообщение о вероятной передозировке. Прибывшие на место сотрудники обнаружили взрослого мужчину без признаков жизни. Позже судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес установила, что погибшим был Пресли Гербер.

«Детективы полиции Лос-Анджелеса расследуют смерть, которая, предположительно, наступила в результате передозировки. В настоящее время признаков насильственной смерти не обнаружено. Официальную причину и способ смерти установит Департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес», — говорится в сообщении полиции.

Окончательная причина гибели пока не установлена. Расследование продолжается.