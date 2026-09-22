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Регион
Опубликовано 22 сентября, 06:47

Передозировка в рехабе: Полиция раскрыла детали смерти 27-летнего сына Синди Кроуфорд

Полиция назвала передозировку наркотиками причиной смерти сына Синди Кроуфорд

Обложка © ТАСС / IMAGO/Koi Sojer/Snap&#x27;N U Photos

Обложка © ТАСС / IMAGO/Koi Sojer/Snap'N U Photos

Полиция Санта-Моники раскрыла новые детали смерти 27-летнего Пресли Гербера, сына супермодели Синди Кроуфорд, в рехабе. Правоохранители подозревают, что молодой человек мог умереть от передозировки наркотиками.

20 сентября около 09:35 полицейские получили сообщение о вероятной передозировке. Прибывшие на место сотрудники обнаружили взрослого мужчину без признаков жизни. Позже судебно-медицинская экспертиза округа Лос-Анджелес установила, что погибшим был Пресли Гербер.

«Детективы полиции Лос-Анджелеса расследуют смерть, которая, предположительно, наступила в результате передозировки. В настоящее время признаков насильственной смерти не обнаружено. Официальную причину и способ смерти установит Департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес», — говорится в сообщении полиции.

Окончательная причина гибели пока не установлена. Расследование продолжается.

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Ранее Life.ru сообщал, что Гербер скончался 20 сентября в реабилитационном центре. Незадолго до смерти он публично рассказывал о проблемах с лечением и зависимости от назначенных препаратов.

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Андрей Бражников
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