Трагедия в семье супермодели Синди Кроуфорд: её 27-летний сын-красавец найден мёртвым
В США в возрасте 27 лет умер сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер
Синди Кроуфорд с мужем Рэнди Гербером и двумя детьми — Кайя и Пресли Гербер. Обложка © ТАСС / Zuma
В семье всемирно известной супермодели Синди Кроуфорд и ее супруга, предпринимателя Рэнда Гербера, произошло трагическое событие. На 28-м году жизни скончался их первенец — бывший манекенщик Пресли Гербер, пишет The Guardian.
Печальное известие зафиксировали в судебно-медицинской экспертизе округа Лос-Анджелес: юноша ушёл из жизни в воскресенье, 20 сентября. Трагедия произошла в стенах реабилитационного центра, при этом точные обстоятельства и медицинские причины гибели пока не раскрываются.
Смерть Пресли подтвердила официальный представитель звёздной четы Элли Дженкинс. Она обратилась к общественности и прессе с просьбой проявить деликатность.
«Семья просит о конфиденциальности в это очень трудное и болезненное время», — заявила она.
Пресли Гербер появился на свет в Калифорнии в 1999 году и рано попал в объективы камер. В фэшн-индустрию он вошел уже в 15 лет, подписав контракт с агентством IMG Models, а затем блистал на шоу Moschino, сотрудничал с гигантами уровня Celine, Dolce & Gabbana и Calvin Klein.
Несмотря на успешный старт, последние годы жизни молодого человека омрачались серьёзными психологическими проблемами и тяжёлой зависимостью, о которых он открыто говорил публично. В 2019 году Пресли столкнулся с проблемами с законом из-за вождения в нетрезвом виде, получив условный срок и предписание пройти лечение, однако окончательно справиться с кризисом ему так и не удалось.
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