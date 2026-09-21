Трагедия в семье супермодели Синди Кроуфорд: её 27-летний сын-красавец найден мёртвым

В семье всемирно известной супермодели Синди Кроуфорд и ее супруга, предпринимателя Рэнда Гербера, произошло трагическое событие. На 28-м году жизни скончался их первенец — бывший манекенщик Пресли Гербер, пишет The Guardian.

Печальное известие зафиксировали в судебно-медицинской экспертизе округа Лос-Анджелес: юноша ушёл из жизни в воскресенье, 20 сентября. Трагедия произошла в стенах реабилитационного центра, при этом точные обстоятельства и медицинские причины гибели пока не раскрываются.

Смерть Пресли подтвердила официальный представитель звёздной четы Элли Дженкинс. Она обратилась к общественности и прессе с просьбой проявить деликатность.

«Семья просит о конфиденциальности в это очень трудное и болезненное время», — заявила она.

Пресли Гербер появился на свет в Калифорнии в 1999 году и рано попал в объективы камер. В фэшн-индустрию он вошел уже в 15 лет, подписав контракт с агентством IMG Models, а затем блистал на шоу Moschino, сотрудничал с гигантами уровня Celine, Dolce & Gabbana и Calvin Klein.

Несмотря на успешный старт, последние годы жизни молодого человека омрачались серьёзными психологическими проблемами и тяжёлой зависимостью, о которых он открыто говорил публично. В 2019 году Пресли столкнулся с проблемами с законом из-за вождения в нетрезвом виде, получив условный срок и предписание пройти лечение, однако окончательно справиться с кризисом ему так и не удалось.

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