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Опубликовано 8 сентября, 09:39

Обладательница титула «Мисс Австрия» Лючия Шишич умерла в 22 года

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luciasisic

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / luciasisic

Обладательница титула «Мисс Австрия» Лючия Шишич скончалась в возрасте 22 лет. О смерти девушки сообщили организаторы национального конкурса красоты, а также её близкие и друзья, пишет Daily Mail.

Шишич завоевала титул «Мисс Австрия» в 2024 году. В 2025 и 2026 годах конкурс не проводился, поэтому она оставалась действующей обладательницей титула.

«Лючия останется в нашей памяти прекрасной молодой женщиной. Наши мысли и глубочайшие соболезнования в это тяжёлое время — с её семьёй, друзьями и всеми, кто был ей близок», — говорится в сообщении организаторов конкурса.

Известно, что Шишич родилась с пороком сердечного клапана и перенесла семь операций и других вмешательств на сердце. Последнее из них состоялось в конце 2025 года. После него девушка рассказывала, что успешно прошла лечение и надеется на несколько лет забыть об операциях.

При этом официальная причина смерти 22-летней модели пока не раскрывается. Подтверждённых данных о том, что её смерть связана с заболеванием сердца, нет.

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Ранее в столице Гондураса Тегусигальпе было обнаружено тело 23-летней модели Вуалис Фуэнтес Акино. Девушка незадолго до смерти заняла второе место на городском этапе конкурса Miss Universe Tegucigalpa 2026. Родственники не могли связаться с ней на протяжении нескольких дней. Обеспокоенные близкие приехали в квартиру модели, расположенную в жилом районе Альтос-дель-Трапиче. Там они нашли её без признаков жизни и немедленно уведомили полицию.

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Наталья Демьянова
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