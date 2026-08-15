«Она должна была стать звездой»: 26-летняя красавица-модель умерла в день рождения

Индонезийская модель Путри Джуфича умерла в день своего 26-летия. Информацию о кончине девушки подтвердили её родственники и организаторы конкурса «Мисс Земля Индонезия», опубликовавшие некролог.

По предварительной версии местных СМИ, причиной трагедии стал внезапный сердечный приступ. Журналистам удалось выяснить, что ухудшение состояния произошло прямо во время семейного праздника. Врачи скорой помощи заподозрили сбой в работе сердца у молодой пациентки. Родные погибшей пока не комментируют медицинские заключения и скрывают точные обстоятельства произошедшего до завершения официальных проверок.

Джуфича родилась 14 августа 2000 года в городе Манадо. Широкую известность ей принес конкурс «Мисс Индонезия — 2025», где она заняла второе место. После этого модель одержала победу в национальном отборе «Мисс Земля Индонезия».

Девушка активно вела социальные сети, делилась с подписчиками планами о дальнейшей карьере и рассчитывала участвовать в новых международных смотрах красоты. Представители модной индустрии направили семье погибшей слова поддержки, отметив, что Джуфича успела ярко проявить себя и привлечь внимание экспертов со всего мира.

Ранее в столице Гондураса Тегусигальпе обнаружено тело 23-летней модели Вуалис Фуэнтес Акино. Девушка незадолго до смерти заняла второе место на городском этапе конкурса Miss Universe Tegucigalpa 2026. Родственники не могли связаться с ней на протяжении нескольких дней. Обеспокоенные близкие приехали в квартиру модели, расположенную в жилом районе Альтос-дель-Трапиче. Там они нашли её без признаков жизни и немедленно уведомили полицию.