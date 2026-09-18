Умерла французская журналистка, раскрывшая мужчину в Брижит Макрон
Умерла французская журналистка Наташа Рей, называвшая жену Макрона мужчиной
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Французская журналистка Наташа Рей, получившая известность после громкого дела вокруг супруги президента Франции Брижит Макрон, умерла 13 сентября. Ей было 55 лет. Печальное известие сообщил журналист Ксавье Пуссар.
«С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», — написал её коллега в соцсети X.
В 2021 году Рей поразила мир расследованием о личной жизни Брижит Макрон, в котором рассказала, что та на на самом деле — мужчина, выдающий себя за женщину, а в её (или его) паспорте якобы было имя Жан-Мишель Тронье. Супруга главы Франции не оставляет попыток пресечь эти инсинуации и сразу подавала в суд на Наташу Рей и Амандин Руа, которые утверждали, что она трансгендер*. Позже Наташа Рей обратилась в Россию с запросом о предоставлении политического убежища.
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