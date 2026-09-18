Умерла французская журналистка, раскрывшая мужчину в Брижит Макрон

Французская журналистка Наташа Рей, получившая известность после громкого дела вокруг супруги президента Франции Брижит Макрон, умерла 13 сентября. Ей было 55 лет. Печальное известие сообщил журналист Ксавье Пуссар.

«С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», — написал её коллега в соцсети X.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.