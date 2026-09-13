Журналистка, называвшая жену Макрона мужчиной, выиграла дело о клевете

Адвокат французской журналистки Наташи Рей Франсуа Данглеан заявил, что его подзащитная окончательно выиграла судебное разбирательство по делу о клевете, связанному с Брижит Макрон и её братом Жан-Мишелем Тронье. Об этом юрист написал в соцсети X.

«Наташа Рей окончательно выиграла судебный процесс о клевете, возбуждённый против неё Брижит Тронье-Макрон и Жан-Мишелем Тронье», — заявил Данглеан.

Рей вместе с Амандин Руа ранее привлекли к ответственности после распространения утверждений о супруге президента Франции. В сентябре 2024 года суд первой инстанции признал женщин виновными в клевете.

Однако 10 июля 2025 года Апелляционный суд Парижа отменил приговор и оправдал обеих женщин. При этом решение суда не означало подтверждения распространявшихся ими утверждений о Брижит Макрон. После оправдательного решения Брижит Макрон и её брат подали кассационную жалобу.

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