Сын Синди Кроуфорд перед смертью рассказывал о проблемах с лечением

Сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер, скончавшийся 20 сентября в возрасте 27 лет, за девять месяцев до смерти публично рассказывал о трудностях с лечением и назначенными ему препаратами. В декабре 2025 года модель опубликовал видео, в котором описал свой опыт обращения к психиатрам, сообщает Daily Mail.

По словам Гербера, за помощью он обращался примерно к 15 специалистам. Мужчина утверждал, что получал множество назначений, однако ему не хватало чёткой схемы того, когда именно принимать тот или иной препарат.

«Нет, не давайте мне столько свободы. Мне нужно руководство», — вспоминал Гербер свою реакцию на рекомендации врачей.

В том же ролике он рассказывал о панических атаках и зависимости от назначенных препаратов. Гербер объяснял, что решил открыто говорить о своих проблемах, чтобы люди с похожим опытом не чувствовали себя одинокими. Позднее публикация была удалена.

В последние годы сын Кроуфорд не скрывал и своей борьбы с наркотической зависимостью. Его сестра Кайя Гербер незадолго до трагедии рассказывала, что проблемы брата сильно отразились на всей семье, одновременно отмечая его готовность публично обсуждать пережитое.

Ранее Life.ru сообщил о смерти 27-летнего Пресли Гербера. Сына Синди Кроуфорд не стало 20 сентября в реабилитационном центре, при этом точные обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.