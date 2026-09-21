Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 сентября, 12:42

Сын Синди Кроуфорд перед смертью рассказывал о проблемах с лечением

Обложка © ТАСС /Image Press Agency/Sipa USA

Обложка © ТАСС /Image Press Agency/Sipa USA

Сын супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер, скончавшийся 20 сентября в возрасте 27 лет, за девять месяцев до смерти публично рассказывал о трудностях с лечением и назначенными ему препаратами. В декабре 2025 года модель опубликовал видео, в котором описал свой опыт обращения к психиатрам, сообщает Daily Mail.

По словам Гербера, за помощью он обращался примерно к 15 специалистам. Мужчина утверждал, что получал множество назначений, однако ему не хватало чёткой схемы того, когда именно принимать тот или иной препарат.

«Нет, не давайте мне столько свободы. Мне нужно руководство», — вспоминал Гербер свою реакцию на рекомендации врачей.

В том же ролике он рассказывал о панических атаках и зависимости от назначенных препаратов. Гербер объяснял, что решил открыто говорить о своих проблемах, чтобы люди с похожим опытом не чувствовали себя одинокими. Позднее публикация была удалена.

В последние годы сын Кроуфорд не скрывал и своей борьбы с наркотической зависимостью. Его сестра Кайя Гербер незадолго до трагедии рассказывала, что проблемы брата сильно отразились на всей семье, одновременно отмечая его готовность публично обсуждать пережитое.

Синди Кроуфорд за два месяца до смерти сына оставила ему тёплое послание
Синди Кроуфорд за два месяца до смерти сына оставила ему тёплое послание

Ранее Life.ru сообщил о смерти 27-летнего Пресли Гербера. Сына Синди Кроуфорд не стало 20 сентября в реабилитационном центре, при этом точные обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.

Больше новостей о личной жизни и карьере звёзд — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Синди Кроуфорд (супермодель)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar