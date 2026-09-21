Всего за два месяца до смерти 27-летнего Пресли Гербера его мать Синди Кроуфорд опубликовала трогательное поздравление с днём рождения. Супермодель выложила архивные фотографии, на которых сын был ещё ребёнком.

Синди Кроуфорд за два месяца до смерти сына оставила ему тёплое послание. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ cindycrawford

Кроуфорд написала, что гордится мужчиной, которым он стал, но для неё Пресли навсегда останется её маленьким мальчиком. Пост появился 2 июля, когда Герберу исполнилось 27 лет.

Ещё весной звезда публично поддерживала наследника после того, как он рассказал о лечении от зависимости. Тогда мать назвала его сильным человеком и дала понять, что семья остаётся рядом.

Пресли скончался 20 сентября в реабилитационном центре. Причина его смерти на данный момент не раскрывается, а представители семьи попросили уважать их частную жизнь. Он был единственным сыном Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера. В семье также выросла дочь Кайя, которая, как и мать, построила карьеру в модельной индустрии.

В последние годы Пресли открыто говорил о борьбе с зависимостью и эмоциональными трудностями. Незадолго до трагедии его сестра также рассказывала, насколько тяжело эта история отразилась на всей семье.

Ранее Life.ru сообщил о смерти 27-летнего Пресли Гербера. Сына Синди Кроуфорд не стало 20 сентября в реабилитационном центре, при этом точные обстоятельства произошедшего пока не раскрываются.