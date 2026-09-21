Нарколог нашёл совпадения в историях смерти Майкла Джексона, Паши Техника и сына Синди Кроуфорд

На 28-м году жизни скончался сын всемирно известной супермодели Синди Кроуфорд Пресли Гербер. Официальная причина его смерти пока не раскрыта, но известно, что он умер в реабилитационном центре. Смерть бывшего манекенщика могла быть связана в том числе с врачебной ошибкой на фоне большого количества назначенных ему препаратов. Такую версию в беседе с Life.ru допустил врач-психиатр, нарколог Василий Шуров.

По словам специалиста, если сообщения о том, что Гербер за время лечения обращался примерно к 15 психиатрам и получал множество разных назначений, верны, нельзя исключать ятрогению — ухудшение состояния пациента вследствие медицинского вмешательства. Ещё один возможный фактор — полипрагмазия, то есть одновременное назначение избыточного количества лекарств.

«В таких случаях мы уже сами не понимаем, как они взаимодействуют в организме. Обычно это не приветствуется, тем более у парня была алкогольная и наркотическая зависимость», — пояснил Шуров.

Особенно рискованным нарколог считает применение у зависимого пациента Ксанакса — препарата, который сам по себе вызывает тяжелейшую зависимость.

«Наш Паша Техник мог съесть две пачки Ксанакса и впасть в кому лёгкой степени», — сказал собеседник Life.ru.

При этом Шуров подчёркивает: говорить о конкретной причине смерти Гербера пока нельзя. Для выводов необходимы результаты вскрытия и другие медицинские данные. Нарколог не исключил и передозировку, отметив, что само пребывание человека в реабилитационном центре ещё не гарантирует полного контроля за приёмом веществ и препаратов.

«Если это правда, и он в соцсетях говорил, что хочет вылечиться, но не может найти своего доктора, то это очень грустная история», — отметил врач.

В качестве примеров трагедий, где лечение и доступ к препаратам оказались одним из ключевых обстоятельств, Шуров вспомнил Мэттью Перри и Майкла Джексона.

«Вспоминаем Мэттью Перри, где имел место врачебный заговор: врачи просто с целью наживы выписывали препараты и продавали ему кетамин, который стоит 8 долларов, за 2000 долларов, а личный помощник его колол. Вспоминаем Майкла Джексона с пропофолом, с его „сонным молочком“, где доктор фактически стал убийцей и получил четыре года. В общем, эта история требует тщательного анализа», — заключил нарколог.

Гербер и сам прежде публично рассказывал о сложностях с лечением. В одном из видео он говорил, что за годы обращался примерно к 15 психиатрам и сталкивался с большим количеством назначений, среди которых были бупренорфин, Ксанакс и валиум. При этом модель признавался, что ему не хватает чётких указаний врачей по приёму лекарств.