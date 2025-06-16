Сына Шер чудом вытащили с того света после передозировки наркотиками

В США сына певицы Шер Элайджу Блю Оллмана доставили в больницу в тяжёлом состоянии из-за передозировки наркотическими веществами. Об этом пишет TMZ. По словам врачей, 48-летнего мужчину еле удалось спасти.

«Сейчас о нём прекрасно заботятся, он получает хороший уход. Состояние удалось стабилизировать. Элайдже повезло, что он выжил», — рассказал изданию один из медработников клиники.

Сын Шер давно пристрастился к наркотикам, и увещевания матери ему не помогают. Певица не раз отправляла мужчину на лечение в лучшие реабилитационные центры, однако Элайджа вновь и вновь подсаживался на запрещённые вещества. На этот раз сын артистки оказался на грани смерти и чудом вернулся к жизни. В реанимации мужчина провёл несколько часов, после чего его перевели в обычную палату.

Шер неоднократно признавалась, что у неё сыном натянутые отношения, но сейчас артистка приняла решение не бросать Элайджу в трудной ситуации. Она провела с ним всё это время в больнице и намерена терпеливо ждать полного его восстановления.